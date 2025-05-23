Дмитрий Васильев о ЧМ по хоккею: «Нормальные люди это не смотрят. ИИХФ могла не тратиться на проведение турнира без России, просто раздали бы медали канадцам, американцам и шведам»

Дмитрий Васильев сообщил, что не смотрит ЧМ по хоккею-2025.

В Швеции и Дании ранее начался чемпионат мира по хоккею. Россия и Беларусь не участвуют в турнире из-за отстранения.

В 1/2 финала Швеция сыграет с США, Швейцария – с Данией. Сборная Канады не вышла в полуфинал.

«Нормальные люди это не смотрят, а на кого там смотреть? На русофобов, которые высказываются против России? Если бы они молчали, тогда еще возможно, а так… Зачем это надо? Я тоже не смотрю.

Международная федерация могла бы не тратиться на проведение ЧМ без сборной России, могли бы просто раздать медали в подворотне канадцам, американцам и шведам», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Главное о ЧМ-2025: что с Казахстаном, кому проиграла Канада и кто с кем сыграет в плей-офф