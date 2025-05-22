Дебур о камбэке с «Эдмонтоном»: «У меня не было ощущения, что мы заставили их заслужить положение, в котором они находились. Ребята отреагировали. Нам повезло, мы забили в большинстве»

Питер Дебур высказался после победы «Далласа» в игре с «Эдмонтоном».

«Старс» победили «Ойлерс» (6:3) в первом матче финала Западной конференции. После двух периодов «Даллас» уступал со счетом 1:3, но к 6-й минуте третьего отрезка вышел вперед, забив 3 гола в большинстве.

«Я не думаю, что мы уже показали свою лучшую игру. Оказаться здесь очень сложно, и если вы собираетесь проиграть матч в этот момент сезона, вы должны убедиться, что сопернику пришлось заслужить победу.

По прошествии 40 минут у меня не было ощущения, что мы заставили их заслужить то положение, в котором они находились. Ребята отреагировали. Нам повезло.

Мы забили несколько голов в большинстве. Рад за нашу игру в большинстве. В прошлом сезоне ее критиковали в это время года. А сегодня это сделало для нас разницу в матче, так что это здорово», – сказал тренер «Далласа» Питер Дебур

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