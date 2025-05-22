Драйзайтль после 3:6 от «Далласа»: «Мы должны показывать более зрелый хоккей. Нужно найти способ нейтрализовывать удаления»
«Старс» победили «Ойлерс» (6:3) в первом матче финала Западной конференции.
После двух периодов «Даллас» уступал со счетом 1:3, но к 6-й минуте третьего отрезка вышел вперед, забив 3 гола в большинстве.
Драйзайтль поделился мыслями об игре спецбригад «Ойлерс».
«Это просто убивает импульс. После этого вы оказываетесь в роли догоняющих. Игра меняется с этого момента. Мы должны показывать более зрелый хоккей.
Нужно оставаться вне штрафбокса. Удаления будут. Но мы должны найти способ их нейтрализовывать.
Я не играю в меньшинстве, так что кто я такой, чтобы что-то говорить, но это просто здравый смысл, это факты. Как только у вас появляется шанс сравнять счет в большинстве, наступает наша очередь быть намного лучше», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.