Драйзайтль после 3:6 от «Далласа»: «Мы должны показывать более зрелый хоккей. Нужно найти способ нейтрализовывать удаления»

Леон Драйзайтль высказался после поражения от «Далласа» в матче плей-офф.

«Старс» победили «Ойлерс» (6:3) в первом матче финала Западной конференции.

После двух периодов «Даллас » уступал со счетом 1:3, но к 6-й минуте третьего отрезка вышел вперед, забив 3 гола в большинстве.

Драйзайтль поделился мыслями об игре спецбригад «Ойлерс».

«Это просто убивает импульс. После этого вы оказываетесь в роли догоняющих. Игра меняется с этого момента. Мы должны показывать более зрелый хоккей.

Нужно оставаться вне штрафбокса. Удаления будут. Но мы должны найти способ их нейтрализовывать.

Я не играю в меньшинстве, так что кто я такой, чтобы что-то говорить, но это просто здравый смысл, это факты. Как только у вас появляется шанс сравнять счет в большинстве, наступает наша очередь быть намного лучше», – сказал нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль .