Скиннер про 3 гола «Далласа» в большинстве: «Горькая пилюля. Нельзя так играть, особенно во время плей-офф, против такой команды. Мы должны извлечь урок»

Стюарт Скиннер высказался о поражении от «Далласа» в матче плей-офф.

«Старс» победили «Ойлерс» (6:3) в первом матче финала Западной конференции. После двух периодов «Даллас» уступал со счетом 1:3, но к 6-й минуте третьего отрезка вышел вперед, забив 3 гола в большинстве.

«Очевидно, что мы потеряли бдительность на пять или шесть минут и столкнулись с проблемами в плане удалений. Они вышли горячими, в тот момент как бы сменился импульс, и, очевидно, это ударило по нам.

Мы должны извлечь урок, в том числе и я, очевидно. Мы должны стать лучше.

Это горькая пилюля. Нельзя так играть, особенно во время плей-офф, особенно против такой команды, они знают, как забивать голы. У них зрелая команда, но я знаю, что в нас это тоже есть», – сказал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер .

Скиннер пропустил минимум 5 голов в 3 из 6 матчах этого плей-офф. Вратарь «Эдмонтона» отразил 22 из 27 бросков «Далласа»

Момент дня в НХЛ: форвард «Далласа» заблокировал бросок своего партнера. И закричал от боли