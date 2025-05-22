Любушкин, Подколзин, Перри, Стечер, Биксель и Бек устроили потасовку в концовке матча «Даллас» – «Эдмонтон»

Российские игроки «Старс» и «Ойлерс» поучаствовали в потасовке в матче плей-офф.

«Даллас» победил «Эдмонтон » (6:3) в первом матче финала Западной конференции.

На последних секундах матча хоккеисты устроили массовую потасовку.

Защитник «Далласа » Илья Любушкин вступил в стычку форвардом «Эдмонтона» Василием Подколзиным .

Также завязались потасовки между Лианом Бикселем и Кори Перри , Оскаром Беком и Троем Стечером.

По итогам инцидента игроки получили по 2 минуты штрафа за грубость.