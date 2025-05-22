Любушкин, Подколзин, Перри, Стечер, Биксель и Бек устроили потасовку в концовке матча «Даллас» – «Эдмонтон»
Российские игроки «Старс» и «Ойлерс» поучаствовали в потасовке в матче плей-офф.
«Даллас» победил «Эдмонтон» (6:3) в первом матче финала Западной конференции.
На последних секундах матча хоккеисты устроили массовую потасовку.
Защитник «Далласа» Илья Любушкин вступил в стычку форвардом «Эдмонтона» Василием Подколзиным.
Также завязались потасовки между Лианом Бикселем и Кори Перри, Оскаром Беком и Троем Стечером.
По итогам инцидента игроки получили по 2 минуты штрафа за грубость.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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