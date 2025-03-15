КХЛ о допинге у Каменева: «РУСАДА уведомило о нахождении запрещенной субстанции у игрока ЦСКА. До выяснения обстоятельств хоккеист не участвует в матчах КХЛ»
КХЛ прокомментировала положительную допинг-пробу Владислава Каменева.
Ранее стало известно, что 28-летний форвард ЦСКА сдал положительный тест на мельдоний.
«РУСАДА уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе игрока ЦСКА запрещенной субстанции. В соответствии с российскими антидопинговыми правилами, лига исполнила решение РУСАДА.
Хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в Фонбет чемпионате КХЛ», – сообщила пресс-служба лиги.
В текущем сезоне Каменев провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.
Каменев о положительной допинг-пробе: «Пока не могу ответить на вопросы, все через ЦСКА»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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