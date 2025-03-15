КХЛ о допинге у Каменева: «РУСАДА уведомило о нахождении запрещенной субстанции у игрока ЦСКА. До выяснения обстоятельств хоккеист не участвует в матчах КХЛ»

КХЛ прокомментировала положительную допинг-пробу Владислава Каменева.

Ранее стало известно , что 28-летний форвард ЦСКА сдал положительный тест на мельдоний.

«РУСАДА уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе игрока ЦСКА запрещенной субстанции. В соответствии с российскими антидопинговыми правилами, лига исполнила решение РУСАДА .

Хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в Фонбет чемпионате КХЛ», – сообщила пресс-служба лиги.

В текущем сезоне Каменев провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.

Каменев о положительной допинг-пробе: «Пока не могу ответить на вопросы, все через ЦСКА»