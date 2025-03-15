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Егор Заврагин: «СКА добавляет от игры к игре. Мы много работали над ошибками, стараемся действовать грамотно и строго в обороне»

Егор Заврагин высказался об успехах СКА в последних матчах.

Армейцы одержали четыре победы подряд и занимают шестое место в Западной конференции.

– Да, хорошо сыграли серию, много работали над ошибками, много совершали правильных действий, из-за этого и побеждали, благодаря командным действиям.

Добавляем с каждой игрой, стараемся допускать меньше ошибок. Главное – продолжать работать дальше, не зацикливаться на каких-то ошибках. Также действовать строго, грамотно в обороне. Друг друга поддерживать, ловить шайбу – и все будет в хорошем ключе.

– В последних играх у СКА заметны улучшения и в обороне, и в атаке. В какой-то степени на изменения повлиял возможный серьезный разговор после крупного домашнего поражения от «Спартака»?

– Ну, конечно, мы работаем каждый день, нам показывают видео, мы стараемся исправить ошибки, мы тренируемся, от игры к игре добавляем, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.

Ротенберг подарил ребенку будильник после игры СКА: «Спасибо, что ходите на наши пресс-конференции, помогаете»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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