Егор Заврагин: «СКА добавляет от игры к игре. Мы много работали над ошибками, стараемся действовать грамотно и строго в обороне»
Армейцы одержали четыре победы подряд и занимают шестое место в Западной конференции.
– Да, хорошо сыграли серию, много работали над ошибками, много совершали правильных действий, из-за этого и побеждали, благодаря командным действиям.
Добавляем с каждой игрой, стараемся допускать меньше ошибок. Главное – продолжать работать дальше, не зацикливаться на каких-то ошибках. Также действовать строго, грамотно в обороне. Друг друга поддерживать, ловить шайбу – и все будет в хорошем ключе.
– В последних играх у СКА заметны улучшения и в обороне, и в атаке. В какой-то степени на изменения повлиял возможный серьезный разговор после крупного домашнего поражения от «Спартака»?
– Ну, конечно, мы работаем каждый день, нам показывают видео, мы стараемся исправить ошибки, мы тренируемся, от игры к игре добавляем, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.
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