Ротенберг подарил ребенку будильник после игры СКА: «Спасибо, что ходите на наши пресс-конференции, помогаете»

Роман Ротенберг подарил ребенку будильник.

Это произошло на пресс-конференции после матча Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи» (2:0).

Ранее главный тренер армейцев рассказывал , что ночью ему может звонить клубный доктор с докладом о состоянии игроков.

– Здравствуйте, Роман Борисович. Поздравляю вас с победой (вопрос задает ребенок – Спортс’‘).

– Как вас зовут?

– Меня Федя.

– Федя. Очень приятно.

– Как заснуть после звонка доктора?

– Выключить будильник. Спасибо всем огромное. Хочу поздравить вас, Федя. Спасибо, что ходите на наши пресс-конференции, помогаете, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг и подарил мальчику будильник.

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