Ротенберг подарил ребенку будильник после игры СКА: «Спасибо, что ходите на наши пресс-конференции, помогаете»
Роман Ротенберг подарил ребенку будильник.
Это произошло на пресс-конференции после матча Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи» (2:0).
Ранее главный тренер армейцев рассказывал, что ночью ему может звонить клубный доктор с докладом о состоянии игроков.
– Здравствуйте, Роман Борисович. Поздравляю вас с победой (вопрос задает ребенок – Спортс’‘).
– Как вас зовут?
– Меня Федя.
– Федя. Очень приятно.
– Как заснуть после звонка доктора?
– Выключить будильник. Спасибо всем огромное. Хочу поздравить вас, Федя. Спасибо, что ходите на наши пресс-конференции, помогаете, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг и подарил мальчику будильник.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
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