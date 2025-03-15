Ротенберг о том, что Никишин сломал клюшку во время матча с «Сочи»: «В СКА все – максималисты. Бывают ситуации, когда он хочет еще лучше. Хотим, чтобы ребята направляли эмоции на соперника»
По ходу третьего периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0) капитан СКА отошел в подтрибунное помещение и сломал там клюшку. После этого защитник вернулся на скамейку.
– Почему Никишин сломал клюшку? Может, что-то не получалось или на эмоциях?
– Вы знаете, Никишин, как и все наши ребята, мы все – максималисты. Бывают ситуации, когда он хочет еще лучше. Это говорит о том, что он всегда стремится развиваться и всегда находит те детали, которые ему необходимо еще улучшить.
Это здорово. В это же время мы хотим, чтобы все наши ребята направляли эти эмоции, эту спортивную злость на соперника. И лучший ответ на все провокации – это наши голы. Спасибо, – сказал главный тренер СКА.
Игроки СКА ломают клюшки в подтрибунке «СКА-Арены». А точно все хорошо?
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