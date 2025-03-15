Ротенберг о СКА: «Сейчас все хорошо. А бывает как: ночью звонит доктор и говорит – а вот у нас там такие-то ситуации. Сегодня не будет звонить, надеюсь»

Роман Ротенберг рассказал о ночных звонках доктора СКА.

– Скоро заканчивается регулярка. Как оцените итоги?

– Промежуточные итоги. Работаем по нарастающей. Задача – максимально подготовиться к розыгрышу Кубка Гагарина, к плей-офф. И мы будем еще работать, у нас есть три игры. Крайние три игры, заключительные в регулярном чемпионате. Задача сейчас – подготовиться к розыгрышу Кубка Гагарина, плей-офф. Это для нас основная цель.

И я считаю, что мы те задачи, которые были поставлены – подготовить команду к плей-офф – мы максимально выполняем. Но знаете, как это бывает в хоккее. Вот сегодня все хорошо. А бывает как: ночью звонит доктор, например, говорит – а вот у нас там такие-то ситуации. Надеюсь, что доктор не будет сегодня ночью звонить – хотя я всегда на связи – и не будет докладывать какие-то новости. Надеюсь только на хорошие новости, но это жизнь.

Сегодня у нас все хорошо. Команда в хорошем физическом состоянии находится. Эмоциональный фон отличный. Дружная команда. Отличный коллектив у нас. Видим, что по скорости мы добавили. И ждем еще возвращения других травмированных игроков. Поэтому в целом в промежуточном итоге можем подвести, что мы уже сейчас максимально готовы к плей-офф. Но есть еще время, чтобы подготовиться. Главное, чтобы наш доктор приносил только хорошие новости. Тогда будет еще стабильнее, лучше для всех, – сказал главный тренер СКА после победы над «Сочи » (2:0).

После 65 игр клуб из Санкт-Петербурга занимает 6-е место в Западной конференции с 79 очками.