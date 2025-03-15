Журналист подарил Ротенбергу книгу конструктора «Формулы-1» Брауна «Гонка за лидерство». Тренер СКА прокомментировал: «Подарки со смыслом, почитаю. Сегодня работал каждый винтик»

Журналист снова подарил книгу тренеру СКА Роману Ротенбергу.

Команда обыграла «Сочи» (2:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг получил в подарок книгу от журналиста.

– Хочу продолжить традицию прошлой пресс-конференции. И вы как-то сказали, что СКА – это не автобус, а «Феррари». Хочу подарить вам книгу, называется «Гонка за лидерство». Ее автор Росс Браун принес «Феррари» пять Кубков конструктора. Хочется пожелать вам, в частности, и СКА в принципе в кубковой гонке все-таки прийти первыми.

– Спасибо огромное. Подарки со смыслом. Честно скажу, все подарки, которые вы, уважаемые журналисты, подарили, очень ценю.

Очень интересная книга. Не читал, но обязательно почитаю. Сейчас как раз в поездке будет возможность эту книгу прочитать.

На самом деле так и есть. Как сегодня, в этом механизме, сегодня работал каждый винтик. Вот этот винтик, чтобы дальше так и работало, и у нас получится победа, как у коллег в «Формуле-1», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

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