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  • Журналист подарил Ротенбергу книгу конструктора «Формулы-1» Брауна «Гонка за лидерство». Тренер СКА прокомментировал: «Подарки со смыслом, почитаю. Сегодня работал каждый винтик»
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Журналист подарил Ротенбергу книгу конструктора «Формулы-1» Брауна «Гонка за лидерство». Тренер СКА прокомментировал: «Подарки со смыслом, почитаю. Сегодня работал каждый винтик»

Журналист снова подарил книгу тренеру СКА Роману Ротенбергу.

Команда обыграла «Сочи» (2:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг получил в подарок книгу от журналиста. 

 – Хочу продолжить традицию прошлой пресс-конференции. И вы как-то сказали, что СКА – это не автобус, а «Феррари». Хочу подарить вам книгу, называется «Гонка за лидерство». Ее автор Росс Браун принес «Феррари» пять Кубков конструктора. Хочется пожелать вам, в частности, и СКА в принципе в кубковой гонке все-таки прийти первыми.

– Спасибо огромное. Подарки со смыслом. Честно скажу, все подарки, которые вы, уважаемые журналисты, подарили, очень ценю.

Очень интересная книга. Не читал, но обязательно почитаю. Сейчас как раз в поездке будет возможность эту книгу прочитать.

На самом деле так и есть. Как сегодня, в этом механизме, сегодня работал каждый винтик. Вот этот винтик, чтобы дальше так и работало, и у нас получится победа, как у коллег в «Формуле-1», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Журналист подарил Ротенбергу книгу Мильштейна «Ты можешь все». Тренер СКА прокомментировал: «Вы из одной синагоги? Как говорил Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться»

Журналист подарил Ротенбергу будильник, книгу «Быть победителем» и конфеты после поражения СКА от «Динамо» Минск

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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