Ротенберг про выезд СКА: «У нас в Петербурге лучшая арена в мире, 18-й аншлаг подряд, больше 22 тысяч болельщиков приходит. Надо в сравнении увидеть, как дела на Урале»

Роман Ротенберг заявил, что у СКА лучшая арена в мире.

Сегодня команда обыграла «Сочи » (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 18 марта СКА встретится с «Трактором », 20 марта – с «Автомобилистом », 22 марта – с «Торпедо ».

«Понимали, что соперник играет в очень оборонительный хоккей. Они ждали наших ошибок. Была задача как можно быстрее пройти среднюю зону без потерь и в атаке шайбу не терять.

В первом периоде выполнили установку, выиграли первый период. Но там было несколько ошибок, обсудили, убрали эти ошибки, лишние передачи. Во втором периоде сыграли по заданию. Выиграли второй период.

Могли больше забить. Но здесь опять-таки можно отметить соперника. Не удалось вскрыть оборону, не удалось развить успех. И вратарь соперника хорошо очень сыграл сегодня. Было видно, что максимально старался проявить себя в этой игре.

В третьем периоде были моменты, потом пошли какие-то неправильные удаления. Втроем выстояли, могли забить, не реализовали. Целостная игра, сохраняли концентрацию все 60 минут, играли на команду и заслуженно победили.

И, конечно, хочу поздравить команду, сыграли на ноль сегодня. Ноль пропустили. «Сухарь» командный, очень важен для нас. Здесь надо отметить игру и вратаря нашего, и всю команду. Максимально сегодня старались помочь вратарю, чтобы он не пропустил. Он и сам молодец, конечно, тоже сыграл здорово.

Готовимся к следующей игре. У нас очень важный выезд на Урал. Приглашаем всех журналистов с нами посетить три замечательных города и увидеть хоккей немножко с другой стороны.

Все-таки у нас в Санкт-Петербурге лучшая арена в мире, 18-й аншлаг подряд, больше 22 тысяч болельщиков приходит на каждую игру, каждому низкий поклон. Но в это же время надо где-то в сравнении увидеть, как дела на Урале. Поэтому всех приглашаем, кто сможет с нами посетить эти матчи, там пообщаемся», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.