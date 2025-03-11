Журналист подарил Ротенбергу книгу Мильштейна «Ты можешь все». Тренер СКА прокомментировал: «Вы из одной синагоги? Как говорил Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться»
СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг получил в подарок книгу от журналиста.
– После прошлого матча в Минске я подарил вам книгу «Быть победителем», после этого СКА выиграл 3 матча подряд. Сегодня приехал в Петербург, решил продолжить эту традицию, хочу подарить вам еще одну книгу. Вы знаете этого человека [автора], это агент Дэн Мильштейн...
– Вы из одной синагоги?
– [Книга] «Ты можешь все». Вы, наверное, доказали это. Многие списывали СКА со счетов.
– Спасибо, очень приятно. В третий раз в моей карьере мне вручают подарок. Два раза вы вручаете. Надеюсь, будут и другие, кто захочет себя проявить. Из одной синагоги все...
Книга, которую вы подарили, замечательная. [Книга за авторством] тренера Майкла Джордана. Я читаю эту книгу, это помогает нам побеждать. А по поводу второй книги – я слышал о ней. Буду, как говорил Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться», – сказал главный тренер СКА.
Журналист подарил Ротенбергу будильник, книгу «Быть победителем» и конфеты после поражения СКА от «Динамо» Минск
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