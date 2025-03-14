Дмитрий Рябыкин: «Не соглашусь, что у СКА есть проблема с вратарями. Заврагин и Плешков играют очень уверенно»
Дмитрий Рябыкин высказался о ситуации с вратарями в СКА.
«Не соглашусь с мнением, что у СКА есть какая-то проблема с вратарями. И Егор Заврагин, и Артемий Плешков играют очень уверенно, Заврагин провел четвертый «сухой» матч в сезоне.
У Плешкова – травма, а Павел Мойсевич, как я понял, отправлен в фарм-клуб для получения игровой практики.
СКА наладил игру в обороне, и вратари сразу заиграли очень хорошо. С такими вратарями уверенно можно идти в плей-офф», – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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