Дмитрий Рябыкин: «Не соглашусь, что у СКА есть проблема с вратарями. Заврагин и Плешков играют очень уверенно»

Дмитрий Рябыкин высказался о ситуации с вратарями в СКА.

«Не соглашусь с мнением, что у СКА есть какая-то проблема с вратарями. И Егор Заврагин , и Артемий Плешков играют очень уверенно, Заврагин провел четвертый «сухой» матч в сезоне.

У Плешкова – травма, а Павел Мойсевич , как я понял, отправлен в фарм-клуб для получения игровой практики.

СКА наладил игру в обороне, и вратари сразу заиграли очень хорошо. С такими вратарями уверенно можно идти в плей-офф», – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин .