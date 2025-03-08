  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о том, будет ли СКА ставить «автобус» в плей-офф: «У нас «Феррари»! У «Феррари» нет автобуса. Есть автобус «Икарус» – «гармошка». Это точно не мы»
44

Ротенберг о том, будет ли СКА ставить «автобус» в плей-офф: «У нас «Феррари»! У «Феррари» нет автобуса. Есть автобус «Икарус» – «гармошка». Это точно не мы»

Роман Ротенберг заявил, что СКА не будет ставить «автобус» в плей-офф.

Сегодня петербургская команда обыграла «Металлург» со счетом 4:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Можно ли ожидать, что команда будет играть в плей‑офф в более оборонительной манере и «поставит автобус»?

– Посмотрите на количество заброшенных шайб за мои 250 игр [во главе СКА]. Могу сказать, что мы всегда создавали больше всех моментов в лиге.

Реализация голевых моментов – это следующий вопрос. Сейчас мы находимся на первом месте по реализации голевых моментов. Дисциплина – это фундамент всего. У нас сейчас домашняя дисциплина.

Вы говорите: «автобус»… У нас «Феррари»! У «Феррари» нет автобуса. Есть автобус «Икарус» – «гармошка». Мы точно не эта «гармошка», которая встанет.

У нас есть персональное давление. Каждый игрок персонально выполняет задание на игру. Сегодня все работали впятером – все в атаке и все в обороне.

Когда все честно, нас все устраивает. Бывают сложные моменты, но сегодня надо поблагодарить судей – поработали на 100%, никаких вопросов не может быть. Это очень сложная работа.

Быть судьей в хоккее намного сложнее, чем в футболе. Здесь все происходит быстрее. Хоккей – это «Формула‑1». Это скорость принятия решения, скорость все время повышается, тем и интересен хоккей, – сказал главный тренер СКА. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ги Буше о 2:0 с «Ак Барсом»: «Два месяца назад «Авангард» бы проиграл – тогда у нас не было такого спокойствия, такой уверенности в себе»
326 минут назад
У Мичкова 47 (20+27) очков в сезоне НХЛ. Форвард «Филадельфии» сделал ассист в игре с «Сиэтлом»
248 минут назад
У Панарина 65 (26+39) очков в 61 матче сезона. Форвард «Рейнджерс» сделал ассист в игре с «Оттавой»
3сегодня, 18:15
НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Оттавы», «Тампа» против «Бостона», «Колорадо» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» – с «Далласом»
68сегодня, 18:03Live
Ротенберг о 4:2 с «Металлургом»: «Посвящаем победу дамам, нашим мамам, которые вложили душу в каждого из нас. Благодаря нашим родителям, нашим матерям мы сегодня выиграли»
48сегодня, 17:37
Разин – журналистам на пресс-конференции: «Вы чего пришли, в телефонах покопаться? Очень приятно, когда народу много, а на тебя не смотрят. Хотя бы чуть-чуть уважения должно быть»
36сегодня, 17:18
«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ от Запада, обыграв «Спартак»
16сегодня, 16:39
«Спартак» проиграл 5 из 6 последних матчей, 4 – подряд. Выиграли только у СКА (7:2)
14сегодня, 16:33
КХЛ. СКА обыграл «Металлург», «Спартак» проиграл «Торпедо», «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Северсталь»
433сегодня, 16:21
«Авангард» выиграл 11 матчей подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке
64сегодня, 16:11
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о 0:2 от «Авангарда»: «Со стороны «Ак Барса» был азарт, напор, не было только заброшенных шайб. Возможно, это невезение, но такое нужно преодолевать через работу»
218 минут назад
Жамнов о 0:3 от «Торпедо»: «Когда не забиваешь, очень тяжело выиграть. Игроки боятся ошибиться, из-за чего принимают неправильные решения. Это нужно преодолеть»
3сегодня, 17:53
Мамбеталиев о 0:3 от ЦСКА: «Хотя бы на один гол «Барыс» наиграл. Но есть, конечно, ошибки, привезли себе голы. Поработаем, ребятки окрепнут – и все будет нормально»
3сегодня, 17:02
Протас о погоне Овечкина за рекордом: «Все стараются, чтобы шайба была побольше была у него. Александр Михайлович – один из величайших снайперов в истории хоккея»
2сегодня, 16:51
«Металлург» проиграл впервые за 6 матчей – СКА. Команда Разина идет 3-й на Востоке
7сегодня, 16:22
Толчинский забил впервые с ноября – два гола «Металлургу». У форварда СКА 12 (6+6) очков в 43 матчах сезона
4сегодня, 15:59
«Лада» потеряла шансы на выход в плей-офф после победы над «Сибирью» в овертайме
2сегодня, 15:58
Воробьев о 3:0: «После двух-трех шайб исход матча был предрешен. Хочется сделать комплимент «Барысу»: в 3-м периоде они переиграли ЦСКА»
1сегодня, 15:27
Ротенберг проводит 250-й матч на посту главного тренера в КХЛ, Разин – 550-й
15сегодня, 15:18
Гру о 5:1: «Не могу сказать, что «Трактор» сыграл хорошо и системно. «Северсталь» – очень быстрая команда, они здорово двигают шайбу и играют всей пятеркой»
5сегодня, 14:58