Ротенберг о том, будет ли СКА ставить «автобус» в плей-офф: «У нас «Феррари»! У «Феррари» нет автобуса. Есть автобус «Икарус» – «гармошка». Это точно не мы»
Сегодня петербургская команда обыграла «Металлург» со счетом 4:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Можно ли ожидать, что команда будет играть в плей‑офф в более оборонительной манере и «поставит автобус»?
– Посмотрите на количество заброшенных шайб за мои 250 игр [во главе СКА]. Могу сказать, что мы всегда создавали больше всех моментов в лиге.
Реализация голевых моментов – это следующий вопрос. Сейчас мы находимся на первом месте по реализации голевых моментов. Дисциплина – это фундамент всего. У нас сейчас домашняя дисциплина.
Вы говорите: «автобус»… У нас «Феррари»! У «Феррари» нет автобуса. Есть автобус «Икарус» – «гармошка». Мы точно не эта «гармошка», которая встанет.
У нас есть персональное давление. Каждый игрок персонально выполняет задание на игру. Сегодня все работали впятером – все в атаке и все в обороне.
Когда все честно, нас все устраивает. Бывают сложные моменты, но сегодня надо поблагодарить судей – поработали на 100%, никаких вопросов не может быть. Это очень сложная работа.
Быть судьей в хоккее намного сложнее, чем в футболе. Здесь все происходит быстрее. Хоккей – это «Формула‑1». Это скорость принятия решения, скорость все время повышается, тем и интересен хоккей, – сказал главный тренер СКА.
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