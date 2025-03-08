Роман Ротенберг заявил, что СКА не будет ставить «автобус» в плей-офф.

Сегодня петербургская команда обыграла «Металлург» со счетом 4:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Можно ли ожидать, что команда будет играть в плей‑офф в более оборонительной манере и «поставит автобус»?

– Посмотрите на количество заброшенных шайб за мои 250 игр [во главе СКА]. Могу сказать, что мы всегда создавали больше всех моментов в лиге.

Реализация голевых моментов – это следующий вопрос. Сейчас мы находимся на первом месте по реализации голевых моментов. Дисциплина – это фундамент всего. У нас сейчас домашняя дисциплина.

Вы говорите: «автобус»… У нас «Феррари»! У «Феррари» нет автобуса. Есть автобус «Икарус» – «гармошка». Мы точно не эта «гармошка», которая встанет.

У нас есть персональное давление. Каждый игрок персонально выполняет задание на игру. Сегодня все работали впятером – все в атаке и все в обороне.

Когда все честно, нас все устраивает. Бывают сложные моменты, но сегодня надо поблагодарить судей – поработали на 100%, никаких вопросов не может быть. Это очень сложная работа.

Быть судьей в хоккее намного сложнее, чем в футболе. Здесь все происходит быстрее. Хоккей – это «Формула‑1». Это скорость принятия решения, скорость все время повышается, тем и интересен хоккей, – сказал главный тренер СКА.