Воробьев о книгах: «Отец рекомендовал мемуары Алекса Фергюсона, я прочитал. Понравились «Разум чемпионов» Афремова и «Манифест великого тренера» Гровера»

Илья Воробьев рассказал о прочитанных книгах.

– Ваш отец – большой книголюб.

– Не просто читает – еще и подчеркивает интересные места маркером, что-то отмечает на полях. Сегодня мне уже реже книги советует, а прежде постоянно присылал.

В раздевалке какие-то вырезки развешивал. Помню, у отца был толстый ежедневник. Позволял туда заглядывать. Чего только не вычитаешь!

– Общались в январе с Сергеем Федоровым. Услышали: «С этим хоккеем давно не прикасался к книжкам». А вы?

– И у меня сейчас хоккей, хоккей, хоккей. В основном смотрю тренерские подкасты.

– Если случаются книги – тоже о хоккее?

– О спорте вообще. Когда-то отец порекомендовал мемуары Алекса Фергюсона , произвели на него большое впечатление. Я прочитал.

Из недавнего мне понравились «Разум чемпионов» Джима Афремова и «Манифест великого тренера» Тима Гровера. Но здесь как в фильме «Брат-2»: «Что есть настоящее, что нет». Надо выбирать, что ложится на русскую психологию.

– Что особенно зацепило?

– Майкл Джордан выигрывал один чемпионат и тут же начинал готовиться к следующему. Это не просто преданность делу – фанатизм!

Но и неспортивные книжки в моей жизни все-таки есть. Например, недавно прочитал «Наполеона».

– Евгения Тарле?

– Да. Насколько знаю, эта монография лежала на столе у Сталина во время войны. Безумно интересно – как Наполеон поднимался, опускался... – сказал главный тренер ЦСКА .

Журналист подарил Ротенбергу будильник, книгу «Быть победителем» и конфеты после поражения СКА от «Динамо» Минск