Воробьев о книгах: «Отец рекомендовал мемуары Алекса Фергюсона, я прочитал. Понравились «Разум чемпионов» Афремова и «Манифест великого тренера» Гровера»
– Ваш отец – большой книголюб.
– Не просто читает – еще и подчеркивает интересные места маркером, что-то отмечает на полях. Сегодня мне уже реже книги советует, а прежде постоянно присылал.
В раздевалке какие-то вырезки развешивал. Помню, у отца был толстый ежедневник. Позволял туда заглядывать. Чего только не вычитаешь!
– Общались в январе с Сергеем Федоровым. Услышали: «С этим хоккеем давно не прикасался к книжкам». А вы?
– И у меня сейчас хоккей, хоккей, хоккей. В основном смотрю тренерские подкасты.
– Если случаются книги – тоже о хоккее?
– О спорте вообще. Когда-то отец порекомендовал мемуары Алекса Фергюсона, произвели на него большое впечатление. Я прочитал.
Из недавнего мне понравились «Разум чемпионов» Джима Афремова и «Манифест великого тренера» Тима Гровера. Но здесь как в фильме «Брат-2»: «Что есть настоящее, что нет». Надо выбирать, что ложится на русскую психологию.
– Что особенно зацепило?
– Майкл Джордан выигрывал один чемпионат и тут же начинал готовиться к следующему. Это не просто преданность делу – фанатизм!
Но и неспортивные книжки в моей жизни все-таки есть. Например, недавно прочитал «Наполеона».
– Евгения Тарле?
– Да. Насколько знаю, эта монография лежала на столе у Сталина во время войны. Безумно интересно – как Наполеон поднимался, опускался... – сказал главный тренер ЦСКА.
Журналист подарил Ротенбергу будильник, книгу «Быть победителем» и конфеты после поражения СКА от «Динамо» Минск
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