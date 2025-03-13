Рашевский о «Динамо»: «У нас самая тяжелая концовка регулярки в КХЛ, но это подготовит нас к плей-офф – он уже начался, можно сказать»
Дмитрий Рашевский порассуждал о непростом календаре у «Динамо».
В оставшихся 4 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА и «Северсталью», а также дома будут противостоять «Авангарду» и «Локомотиву».
«На первом месте целостность игры, чтобы у нас уже было все отточено, не было помарок, состояние команды, чтобы никто не проседал в игре.
У нашей команды самая тяжелая концовка регулярного чемпионата в лиге. Но это нас только подготовит к плей-офф, можно сказать, он у нас уже сейчас начался.
Такие матчи идут от ножа, поэтому это пойдет только на пользу», – сказал нападающий бело-голубых Дмитрий Рашевский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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