Рашевский о «Динамо»: «У нас самая тяжелая концовка регулярки в КХЛ, но это подготовит нас к плей-офф – он уже начался, можно сказать»

Дмитрий Рашевский порассуждал о непростом календаре у «Динамо».

В оставшихся 4 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА и «Северсталью», а также дома будут противостоять «Авангарду » и «Локомотиву ».

«На первом месте целостность игры, чтобы у нас уже было все отточено, не было помарок, состояние команды, чтобы никто не проседал в игре.

У нашей команды самая тяжелая концовка регулярного чемпионата в лиге. Но это нас только подготовит к плей-офф, можно сказать, он у нас уже сейчас начался.

Такие матчи идут от ножа, поэтому это пойдет только на пользу», – сказал нападающий бело-голубых Дмитрий Рашевский .