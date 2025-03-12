Воробьев о 2:4 от «Металлурга»: «ЦСКА наткнулся на здорово играющего Набокова. Мы сделали на одну ошибку больше, соперник лучше реализовал моменты»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Металлургом».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 2:4 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Мы сделали на одну ошибку больше. Соперник лучше реализовал свои моменты, а мы наткнулись на здорово играющего Набокова .

– Можно сказать, что ваша команда обрела стабильность?

– Сейчас мы неплохи. Могли бы привезти больше очков. Продолжаем работать.

– С чем связанна затянувшаяся адаптация ребят, которые приехали из Северной Америки?

– Ребятам непросто, стараемся им помочь и кнутом, и пряником. Работаем, лига немного другая, – сказал Илья Воробьев .