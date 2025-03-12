Воробьев о 2:4 от «Металлурга»: «ЦСКА наткнулся на здорово играющего Набокова. Мы сделали на одну ошибку больше, соперник лучше реализовал моменты»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Металлургом».
Московский клуб потерпел поражение со счетом 2:4 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Мы сделали на одну ошибку больше. Соперник лучше реализовал свои моменты, а мы наткнулись на здорово играющего Набокова.
– Можно сказать, что ваша команда обрела стабильность?
– Сейчас мы неплохи. Могли бы привезти больше очков. Продолжаем работать.
– С чем связанна затянувшаяся адаптация ребят, которые приехали из Северной Америки?
– Ребятам непросто, стараемся им помочь и кнутом, и пряником. Работаем, лига немного другая, – сказал Илья Воробьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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