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Илья Воробьев о трусливых игроках: «Откровенных бздунов я не встречал. Им в хоккее не выжить, команда таких отторгает»

Илья Воробьев сказал, что не встречал откровенных трусов в хоккее.

– Вы как-то сказали, что не любите трусливых хоккеистов.

– Хм. А кто их любит?

– Они во всех командах есть?

– Ну откровенных бздунов я не встречал. Им в хоккее не выжить, команда таких отторгает. Просто у каждого свои границы самопожертвования. Один в интересах клуба идет напролом, не думая о последствиях. А кто-то может перестраховаться, шайбу на себя не поймать.

– Кому из ваших игроков особенно сильно прилетело в лицо?

– Маклюкову. Три года назад в серии «Магнитки» и «Авангарда» лег под мощнейший бросок Грицюка и не смог подняться. Выглядело жутковато. Со льда Лешку увезли на носилках. Слава богу, восстановился, – сказал главный тренер ЦСКА

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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