  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хэмилтон из «Нью-Джерси» выбыл до конца регулярного чемпионата из-за травмы. Он лидирует по очкам среди защитников «Девилс» в сезоне
1

Хэмилтон из «Нью-Джерси» выбыл до конца регулярного чемпионата из-за травмы. Он лидирует по очкам среди защитников «Девилс» в сезоне

Дуги Хэмилтон выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы.

31-летний защитник получил повреждение нижней части тела в матче против «Далласа» (3:4) 5 марта, когда столкнулся с нападающим «Старс» Мэйсоном Марчментом в первом периоде.

Генеральный менеджер «Девилс» Том Фицджеральд заявил в среду, что Хэмилтон выбыл на длительный срок, который захватит и значительную часть плей-офф Кубка Стэнли. Он добавил, что защитник может вернуться ко второму раунду Восточной конференции, если восстановится после травмы, и «Нью-Джерси» не вылетит из турнира.

В текущем сезоне на счету Хэмилтона 40 (9+31) очков в 63 играх при полезности «плюс 8». Он лидирует среди защитников «Девилс» в этом сезоне по голам, передачам, очкам, а также очкам в равных составах (25) и очкам в большинстве (15).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
logoМэйсон Марчмент
травмы
logoЗдоровье
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoДуги Хэмилтон
logoНью-Джерси
logoТом Фицджералд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон выбыл на длительное время из-за травмы. Зигенталер пропустит остаток регулярки
148 марта, 11:13
Джек Хьюз выбыл до конца сезона из-за травмы. Форвард «Нью-Джерси» перенес операцию на плече
255 марта, 22:39
Ничушкин сыграет с «Нью-Джерси». Форвард «Колорадо» не выступает с 1 января из-за травмы
1426 февраля, 16:53
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Филадельфия» сыграет с «Тампой», «Вегас» против «Коламбуса»
555 минут назад
Владислав Третьяк: «Мы с китайцами дружим, помогаем развивать им хоккей – у нас договор о сотрудничестве. КХЛ открыта для всех»
1сегодня, 21:13
Дорофеев о Турнире четырех наций: «Запредельный уровень хоккея. Сборная России смогла бы побороться за первое место, думаю»
1сегодня, 20:36
Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии ESPN. Арниел и Эвасон – в топ-3
4сегодня, 20:25
Рашевский о «Динамо»: «У нас самая тяжелая концовка регулярки в КХЛ, но это подготовит нас к плей-офф – он уже начался, можно сказать»
сегодня, 19:56
Владислав Третьяк: «Бобровский в воротах как кошка, ищет шайбу, очень подвижный – мой стиль. Он и Василевский – наши самые сильные вратари на сегодня»
8сегодня, 19:32
Козлов после 1:3 от «Динамо»: «Салават» выпал из ритма. Хочу, чтобы Ливо побил рекорд Мозякина по голам, но он должен и играть на команду – как Овечкин с пасом на Протаса»
4сегодня, 19:18
Андронов о 3 подряд победах СКА: «Была плохая серия, надо выкарабкиваться, не время себя жалеть. Не важно, какое место займем, главное – найти свою игру»
5сегодня, 18:53
«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в плей-офф КХЛ. Серия стартует 27 марта в Ярославле
23сегодня, 18:32
КХЛ. «Автомобилист» обыграл «Торпедо», «Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо», «Северсталь» одолела «Динамо» Минск, «Сибирь» победила «Амур»
200сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Епанчинцев о 4:2 с «Амуром»: «Сибирь» забила больше одного гола наконец-то, будем надеяться – прорвало. Наша игра была похожа на хоккей более-менее, кроме последних 7 минут»
23 минуты назад
Плющев об «Авангарде»: «В плей-офф дойдут до полуфинала минимум. Буше собрал команду воедино, создал боевые звенья, они играют уверенно, поймали кураж»
158 минут назад
Никита Щитов: «Торпедо» разочаровало: стабильности нет, очень много шайб пропускают, в третьих периодах проигрывают матчи. Сложно сказать, кто виноват»
1сегодня, 21:02
Квартальнов о 4:5 с «Северсталью»: «У «Динамо» второй год подряд не получается в Череповце сыграть хорошо, к сожалению. Хотим залезть в топ-4 на Западе»
сегодня, 20:50
Джованни Фьоре: «Я полюбил русскую культуру, мне нравится ходить в баню с ребятами»
1сегодня, 20:11
Козырев после 5:4 с «Динамо» Минск: «Северсталь» готовится к плей-офф, даем ребятам отдохнуть, проводя ротацию – у нас не такая длинная скамейка»
сегодня, 19:42
Коньков о Ничушкине: «Становится одним из лидеров «Колорадо» и всей НХЛ, когда решает вопросы бытового характера. Валерий показывает, что не все потеряно»
сегодня, 19:06
Заварухин о 2:1 с «Торпедо»: «Автомобилист» с первой победой на новой арене! Мы потеряли много игроков после матча с ЦСКА, спасибо парням: кто‑то выходил после лечения, таблеток»
2сегодня, 18:43
Кудашов о 3:1 с «Салаватом»: «Динамо» сыграло организованно, с хорошей отдачей. Не сдержал эмоции, получил две минуты – я часть команды, также заплачу штраф»
3сегодня, 17:32
Ковальчук о Дзюбе в сборной: «Тема – красавчик, его уже списывали, а он ведет за собой «Акрон». Как болельщик, я хотел видеть его в команде, рад, что Карпин пригласил его»
2сегодня, 16:24