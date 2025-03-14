Хэмилтон из «Нью-Джерси» выбыл до конца регулярного чемпионата из-за травмы. Он лидирует по очкам среди защитников «Девилс» в сезоне

Дуги Хэмилтон выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы.

31-летний защитник получил повреждение нижней части тела в матче против «Далласа» (3:4) 5 марта, когда столкнулся с нападающим «Старс» Мэйсоном Марчментом в первом периоде.

Генеральный менеджер «Девилс» Том Фицджеральд заявил в среду, что Хэмилтон выбыл на длительный срок, который захватит и значительную часть плей-офф Кубка Стэнли. Он добавил, что защитник может вернуться ко второму раунду Восточной конференции, если восстановится после травмы, и «Нью-Джерси » не вылетит из турнира.

В текущем сезоне на счету Хэмилтона 40 (9+31) очков в 63 играх при полезности «плюс 8». Он лидирует среди защитников «Девилс» в этом сезоне по голам, передачам, очкам, а также очкам в равных составах (25) и очкам в большинстве (15).