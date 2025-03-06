Джек Хьюз выбыл до конца сезона из-за травмы. Форвард «Нью-Джерси» перенес операцию на плече
Форвард «Нью-Джерси» ушел со льда в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (0:2).
23-летний американец врезался в борт после столкновения с форвардом «Вегаса» Джеком Айкелом.
Как сообщили в «Нью-Джерси», Хьюз успешно перенес операцию на плече. После обследования и консультаций с семьей, агентом и медицинским штабом было принято решение о том, что нападающий больше не сыграет в этом сезоне.
В текущем сезоне Хьюз является лучшим бомбардиром «Нью-Джерси» с 70 (27+43) очками в 62 играх.
Ранее НХЛ оштрафовала главного тренера тренера «Девилс» Шелдона Кифа на 25 тысяч долларов за «неподобающее поведение» в адрес судей. Он был удален до конца игры с «Вегасом».
«Меня удалили за то, что я сказал арбитру, что этот эпизод был в 10 раз хуже, чем тот, за который удалили Джека», – заявил Кифф.
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