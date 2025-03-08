Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон выбыл на длительное время из-за травмы. Зигенталер пропустит остаток регулярки

Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон выбыл на длительное время из-за травмы.

Об этом сообщил генеральный менеджер команды Том Фицджералд . Точные сроки восстановления игрока не называются.

31-летний хоккеист получил повреждение 5 марта в матче с «Далласом» (3:4). В текущем сезоне на счету Хэмилтона 40 (9+31) очков в 63 играх при полезности «плюс 8».

Фицджералд также отметил, что еще один травмированный защитник, Йонас Зигенталер , не вернется в состав до завершения регулярного чемпионата.

«Девилс» идут на шестом месте в Восточной конференции, набрав 72 очка за 64 игры.

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