Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон выбыл на длительное время из-за травмы. Зигенталер пропустит остаток регулярки
Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон выбыл на длительное время из-за травмы.
Об этом сообщил генеральный менеджер команды Том Фицджералд. Точные сроки восстановления игрока не называются.
31-летний хоккеист получил повреждение 5 марта в матче с «Далласом» (3:4). В текущем сезоне на счету Хэмилтона 40 (9+31) очков в 63 играх при полезности «плюс 8».
Фицджералд также отметил, что еще один травмированный защитник, Йонас Зигенталер, не вернется в состав до завершения регулярного чемпионата.
«Девилс» идут на шестом месте в Восточной конференции, набрав 72 очка за 64 игры.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Нью-Джерси»
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