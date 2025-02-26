Ничушкин сыграет с «Нью-Джерси». Форвард «Колорадо» не выступает с 1 января из-за травмы

Валерий Ничушкин сыграет за «Колорадо» впервые с 1 января.

«Эвеланш» примут «Нью-Джерси » в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится 27 февраля, начало – в 5:30 по московскому времени.

«[Главный тренер «Колорадо» Джаред] Беднар подтвердил, что Валерий Ничушкин выйдет на лед вечером. Таков план на данный момент», – написал журналист Эван Равал.

Форвард «Колорадо » получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2). Ничушкин не играет с 1 января.

Россиянин провел 21 матч и набрал 17 (11+6) очков при полезности «+6» в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ .