Ничушкин сыграет с «Нью-Джерси». Форвард «Колорадо» не выступает с 1 января из-за травмы
Валерий Ничушкин сыграет за «Колорадо» впервые с 1 января.
«Эвеланш» примут «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится 27 февраля, начало – в 5:30 по московскому времени.
«[Главный тренер «Колорадо» Джаред] Беднар подтвердил, что Валерий Ничушкин выйдет на лед вечером. Таков план на данный момент», – написал журналист Эван Равал.
Форвард «Колорадо» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2). Ничушкин не играет с 1 января.
Россиянин провел 21 матч и набрал 17 (11+6) очков при полезности «+6» в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Эвана Раваля
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