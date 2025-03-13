  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Динамо» прервало серию «Салавата» из 5 побед подряд. Команда Кудашова – 2-я на Западе
9

«Динамо» прервало серию «Салавата» из 5 побед подряд. Команда Кудашова – 2-я на Западе

«Динамо» прервало 5-матчевую победную серию «Салавата Юлаева».

Команда под руководством Алексея Кудашова выиграла выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1. 

Таким образом, «Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей. Московский клуб набрал 85 очков после 64 игр и занимает 2-е место в таблице Западной конференции. 

«Салават» проиграл впервые за 6 матчей. Команда тренера Виктора Козлова идет второй на Востоке с 85 баллами после 64 игр. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoВиктор Козлов
logoСалават Юлаев
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoАлексей Кудашов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Давыдов о Ливо: «Его феномен – во многом тренерская заслуга. В Уфе будут ориентировать канадца на 50 шайб. Отрыв в споре снайперов беспокоит – есть вопросы к уровню наших нападающих»
1115 февраля, 05:10
СКА и «Барыс» брали тренерские запросы чаще всех в этом сезоне – по 7 челленджей, 71% удачных
813 декабря 2024, 16:54
Козлов о 2:4 с «Динамо»: «У «Салавата» много удалений, ломается ритм. Нужно быть ответственнее. Ярославлев сыграл неплохо, но мы его даже не протестировали»
1512 октября 2024, 19:03
Главные новости
Владислав Третьяк: «В России стадионы лучше, чем в Канаде – там арены не очень новые, а здесь все суперсовременные. «СКА-Арена» – самая большая в мире, на 2-м месте Монреаль»
2 минуты назад
Петербург и Омск – в лидерах по числу подписчиков в соцсетях КХЛ при низкой вовлеченности. Нижний Новгород – лучший по вовлеченности аудитории
123 минуты назад
Кирилл Сафронов об Овечкине в КХЛ: «Слышал, Тейлор Свифт общается с кем-то из игроков, это поднимает просмотры в американском футболе. Возвращение Александра Великого повысит престиж лиги»
757 минут назад
«Автомобилист» прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Торпедо». Команда Заварухина – 4-я на Востоке
7сегодня, 16:38
КХЛ. «Автомобилист» обыграл «Торпедо», «Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо», «Северсталь» против «Динамо» Минск, «Сибирь» победила «Амур»
182сегодня, 16:30Live
Третьяк о передаче Овечкина при пустых воротах «Анахайма»: «Говорят, что он жадный до гола, но сделал ассист Протасу и показал: я мог бы сам забить, но я член команды»
3сегодня, 15:39
Веренски – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии ESPN, Макар и Куинн Хьюз – в топ-3
12сегодня, 15:25
«Сибирь» победила «Амур» и прервала серию из 4 поражений. Отрыв от «Нефтехимика» в борьбе за плей-офф – 5 очков
1сегодня, 14:56
Александр Тихонов о Дзюбе в сборной: «Это позор. На безрыбье и рак – рыба, на безводье и ##### – фонтан. Обсуждаем как Марадону или Пеле. Вот Овечкин – это я понимаю, на каком уровне играет»
89сегодня, 14:45
Экс-директор «Трактора» о словах Волкова про арбитров в КХЛ: «Слабым стал не только уровень судейства, но и уровень хоккея. Не скажу, что ситуация критичная и рефери сливают кого-то»
1сегодня, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кудашов о 3:1 с «Салаватом»: «Динамо» сыграло организованно, с хорошей отдачей. Не сдержал эмоции, получил две минуты – я часть команды, также заплачу штраф»
113 минут назад
Ковальчук о Дзюбе в сборной: «Тема – красавчик, его уже списывали, а он ведет за собой «Акрон». Как болельщик, я хотел видеть его в команде, рад, что Карпин пригласил его»
1сегодня, 16:24
10 171 зритель посетил матч «Автомобилиста» с «Торпедо» – на 300 меньше, чем было на первой игре на «УГМК-Арене»
5сегодня, 16:03
Касатонов о КХЛ: «Один из самых интересных сезонов: лига стала самостоятельной, на всех матчах аншлаги, вернули лимит в 5 игроков. Посмотрим, как драфт будет развиваться»
сегодня, 15:49
Иван Просветов: «Гладиатор» – один из моих любимых фильмов. В душе я гладиатор, бьюсь за ЦСКА»
2сегодня, 15:10
Мамбеталиев о молодежи «Барыса»: «Они были птенчиками, сейчас – это совсем другие ребята. С каждым матчем добавляют и составят конкуренцию старшим»
сегодня, 14:14
Тамбиев о 4:5 с «Барысом»: «Выстрелили в ногу сами себе – «Адмирал» бездарно отдал последний домашний матч в регулярке. Жаль наших болельщиков»
сегодня, 13:30
Агент Ткачева из «Трактора» о новом контракте: «Будем выбирать клуб по окончании сезона, нам некуда торопиться. На рынке дефицит центров»
4сегодня, 13:01
«Барыс» отыгрался с 1:4 и победил «Адмирал» по буллитам – 5:4
2сегодня, 12:11
Карпухин о плей-офф: «СКА готов к каждому сопернику, нужно какие-то моменты подкрутить, чтобы к матчам на вылет быть во всеоружии»
4сегодня, 07:55