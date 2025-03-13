«Динамо» прервало серию «Салавата» из 5 побед подряд. Команда Кудашова – 2-я на Западе

«Динамо» прервало 5-матчевую победную серию «Салавата Юлаева».

Команда под руководством Алексея Кудашова выиграла выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Таким образом, «Динамо » выиграло 6 из 7 последних матчей. Московский клуб набрал 85 очков после 64 игр и занимает 2-е место в таблице Западной конференции.

«Салават » проиграл впервые за 6 матчей. Команда тренера Виктора Козлова идет второй на Востоке с 85 баллами после 64 игр.