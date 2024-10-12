Козлов о 2:4 с «Динамо»: «У «Салавата» много удалений, ломается ритм. Нужно быть ответственнее. Ярославлев сыграл неплохо, но мы его даже не протестировали»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Динамо» Москва.

Уфимский клуб проиграл бело-голубым со счетом 2:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Комментарий у меня один: очень много удалений мы получаем, за счет чего ломается ритм игры. Целостности сегодня как таковой не было. Когда играли 5 на 5, то создавали хорошие моменты, был хороший ритм.

– Что случилось с Самоновым?

– У него не травма, мы просто его поменяли. Я так решил.

– Причина большого количества удалений?

– На мой взгляд, это безответственность. Нужно быть поответственнее. Не было ни одной ситуации, где удаления были оправданными.

– Как вам вратарь без опыта игры в КХЛ у «Динамо»?

– Мы не ожидали, что будет играть этот вратарь. Наш тренер Дмитрий Мезенцев готовился немножко к другим вратарям. После того, как мы узнали, кто будет играть у соперника, он быстро его посмотрел и разобрал.

Мы примерно понимали, что нужно делать с Ярославлевым . Какие сильные и слабые стороны у него. Вратарь «Динамо » сыграл неплохо, но, грубо говоря, мы его даже не протестировали, опять же, из-за наших удалений, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева ».