Козлов о 2:4 с «Динамо»: «У «Салавата» много удалений, ломается ритм. Нужно быть ответственнее. Ярославлев сыграл неплохо, но мы его даже не протестировали»
Уфимский клуб проиграл бело-голубым со счетом 2:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Комментарий у меня один: очень много удалений мы получаем, за счет чего ломается ритм игры. Целостности сегодня как таковой не было. Когда играли 5 на 5, то создавали хорошие моменты, был хороший ритм.
– Что случилось с Самоновым?
– У него не травма, мы просто его поменяли. Я так решил.
– Причина большого количества удалений?
– На мой взгляд, это безответственность. Нужно быть поответственнее. Не было ни одной ситуации, где удаления были оправданными.
– Как вам вратарь без опыта игры в КХЛ у «Динамо»?
– Мы не ожидали, что будет играть этот вратарь. Наш тренер Дмитрий Мезенцев готовился немножко к другим вратарям. После того, как мы узнали, кто будет играть у соперника, он быстро его посмотрел и разобрал.
Мы примерно понимали, что нужно делать с Ярославлевым. Какие сильные и слабые стороны у него. Вратарь «Динамо» сыграл неплохо, но, грубо говоря, мы его даже не протестировали, опять же, из-за наших удалений, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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