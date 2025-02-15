  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов о Ливо: «Его феномен – во многом тренерская заслуга. В Уфе будут его ориентировать на 50 шайб. Отрыв канадца в споре снайперов беспокоит – есть вопросы к уровню наших нападающих»
1

Давыдов о Ливо: «Его феномен – во многом тренерская заслуга. В Уфе будут его ориентировать на 50 шайб. Отрыв канадца в споре снайперов беспокоит – есть вопросы к уровню наших нападающих»

Виталий Давыдов высказался о шансах Джоша Ливо забросить 50 шайб за сезон.

31-летний канадский форвард «Салавата Юлаева» забросил 41 шайбу в 48 играх в текущем сезоне. 

– Феномен Ливо – во многом тренерская заслуга. Вроде бы парень особо быстро не катит, но он встроен к командную игру, плюс есть руки и есть бросок. Подозреваю, найдены какие-то ниточки, которые не смогли найти его тренеры в НХЛ и АХЛ.

Единственное, меня беспокоит отрыв Ливо в споре снайперов. 12 шайб от преследователей, от Яшкина, Галимова и Аймурзина, – это очень много. Возникают вопросы к уровню наших нападающих и конкуренции в КХЛ в целом.

– На 18 шайб Ливо оторвался от лидера «Динамо» Никиты Гусева!

– Никите мешали травмы, есть и невезение. Но он точно не слабее Ливо. Будем считать, что свои основные голы наш мастер приберег на плей-офф.

– До рекорда Сергея Мозякина Ливо остается лишь семь шайб. Побьет?

– Всегда интересно, когда идут гонки за большими рекордами. Надеюсь, что тут самый лучший пример – наш Александр Овечкин. 

Мозякин для КХЛ – тоже легенда. С одной стороны хочется, чтобы его снайперский рекорд устоял. Но с другой есть подозрение, что произойдет ситуация, обратная энхаэловской. И уже канадец заберет у россиянина снайперскую корону.

 – Сколько забьет Ливо?

– Заметил, что Козлов – хитрый тренер.  Вчера в «зеленом дерби» он очень вовремя выпустил Ливо на пустые ворота и на 41-й гол. 

Думаю, тренерский штаб Уфы теперь будет ориентировать канадца на 50 шайб. Для нынешней Уфы девять шайб Ливо в 14 матчах – вполне реальный график, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАртем Галимов
logoДанил Аймурзин
logoНХЛ
logoДжош Ливо
logoДмитрий Яшкин
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
logoСергей Мозякин
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoВиталий Давыдов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кожевников об Овечкине: «Захочет – пойдет к 1000 шайб. Сейчас главное – побить рекорд Гретцки, с каждой шайбой будет все тяжелее. Сопротивления будет больше, даже без политики»
658 минут назад
КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Трактором», «Сибирь» примет «Металлург», СКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Торпедо»
9сегодня, 04:22
Беннетт сыграет за сборную Канады в матче с США на Турнире четырех наций. Он был центром 4-го звена команды на тренировке
1сегодня, 03:15
Яшкин о 3-3 в «зеленом» дерби: «Счет говорит сам за себя – все игры в сезоне были равными»
5сегодня, 02:29
Агент о том, что Гальченюк получит 90 млн рублей за сезон в «Амуре»: «Сумма не удивила, к Алексу был большой интерес. Такой же контракт мог быть и в другом клубе»
1сегодня, 01:47
Василий Каменев: «Ротенберг пропагандирует атакующий, зрелищный хоккей, что подразумевает большое количество голов. Поэтому на трибунах «СКА-Арены» всегда много народу»
11вчера, 21:42
Макар пропустил тренировку Канады перед матчем против США из-за болезни
2вчера, 21:31
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 21:30Спецпроект
Дарюс Каспарайтис: «Овечкин в отличной форме, может еще играть и играть. Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, все шансы есть»
11вчера, 20:59
Виктор Антипин: «Уровень КХЛ 5-7 лет назад был другим. Приезжали звезды из НХЛ. Тогда были имена, а сейчас их заметно меньше»
19вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Ланкинен сыграет в воротах сборной Финляндии в матче со Швецией на Турнире четырех наций. Сарос пропустил 6 шайб от США в первой игре
19 минут назад
19-летний форвард «Салавата» Набиев о 3 голах в 3 матчах с «Ак Барсом» в сезоне: «Для нас «зеленое дерби» очень принципиально. В этих матчах забивать особенно приятно»
246 минут назад
Шашков о мастер-классе с юными хоккеистами в Ревде: «Нам с ребятами очень понравилось. Подбираешь шайбу, поднимаешь голову, и на тебя бежит сразу 10 муравьев»
сегодня, 04:34
Давыдов об уходе Сопина из «Динамо»: «Я не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчения с молодыми игроками, уехавшими в Америку. Тут как в песне – «по капельке, по капельке, мы с вами набрались»
1сегодня, 03:55
41-летний рекордсмен ЧМ по хоккею Амбюль завершит карьеру после этого сезона. Швейцарец принял участие в 19 турнирах и провел 141 матч
сегодня, 03:45
«Питтсбург» выменял Матиаса Лаферрьера у «Сент-Луиса» на Андоновски. Команды провели 4-ю сделку с июня прошлого года
1сегодня, 03:30
«Даллас» продлил Стила на 2 года с кэпхитом 2,1 млн долларов. У форварда 17 очков в 53 играх в сезоне
сегодня, 03:05
Кагарлицкий о победной серии «Торпедо» из 4 матчей: «Поменяли игру в средней зоне и обороне. Тренерский штаб в хорошем контакте с командой»
сегодня, 02:00
Ансель Галимов поддержал мусульманский турнир по хоккею: «Передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний»
1вчера, 21:59
Агент Аймурзина об интересе из НХЛ: «Приезжали североамериканские скауты. Данил хотел бы попробовать себя там после следующего сезона. Если передумает, продлим контракт с повышением зарплаты»
3вчера, 21:55
Рекомендуем