Давыдов о Ливо: «Его феномен – во многом тренерская заслуга. В Уфе будут его ориентировать на 50 шайб. Отрыв канадца в споре снайперов беспокоит – есть вопросы к уровню наших нападающих»
31-летний канадский форвард «Салавата Юлаева» забросил 41 шайбу в 48 играх в текущем сезоне.
– Феномен Ливо – во многом тренерская заслуга. Вроде бы парень особо быстро не катит, но он встроен к командную игру, плюс есть руки и есть бросок. Подозреваю, найдены какие-то ниточки, которые не смогли найти его тренеры в НХЛ и АХЛ.
Единственное, меня беспокоит отрыв Ливо в споре снайперов. 12 шайб от преследователей, от Яшкина, Галимова и Аймурзина, – это очень много. Возникают вопросы к уровню наших нападающих и конкуренции в КХЛ в целом.
– На 18 шайб Ливо оторвался от лидера «Динамо» Никиты Гусева!
– Никите мешали травмы, есть и невезение. Но он точно не слабее Ливо. Будем считать, что свои основные голы наш мастер приберег на плей-офф.
– До рекорда Сергея Мозякина Ливо остается лишь семь шайб. Побьет?
– Всегда интересно, когда идут гонки за большими рекордами. Надеюсь, что тут самый лучший пример – наш Александр Овечкин.
Мозякин для КХЛ – тоже легенда. С одной стороны хочется, чтобы его снайперский рекорд устоял. Но с другой есть подозрение, что произойдет ситуация, обратная энхаэловской. И уже канадец заберет у россиянина снайперскую корону.
– Сколько забьет Ливо?
– Заметил, что Козлов – хитрый тренер. Вчера в «зеленом дерби» он очень вовремя выпустил Ливо на пустые ворота и на 41-й гол.
Думаю, тренерский штаб Уфы теперь будет ориентировать канадца на 50 шайб. Для нынешней Уфы девять шайб Ливо в 14 матчах – вполне реальный график, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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