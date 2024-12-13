СКА и «Барыс» брали тренерские запросы чаще всех в этом сезоне – по 7 челленджей, 71% удачных

СКА и «Барыс» брали тренерские запросы чаще всех в сезоне-2024/25.

За половину регулярного чемпионата тренеры команд суммарно взяли 75 запросов, 51 (68%) оказался успешным.

Чаще всего к использованию тренерских запросов прибегали СКА, «Барыс » (оба – по 7) и «Металлург » (6). У СКА и «Барыса» по 71% удачных запросов (5 из 7), у «Металлурга» – 83% (5 из 6).

У 20 клубов из 23 процент удачных запросов составил 50 и выше. У 6 клубов – стопроцентная точность: «Трактор », «Спартак », «Локомотив» (все – по 1 запросу), московское «Динамо», «Адмирал » (оба – по 2), минское «Динамо» (4).

Ни одного успешного запроса у «Куньлуня» (3 запроса), «Салавата Юлаева» и «Сибири» (оба – по 1).

Больше половины запросов (38 из 75) были взяты на блокировку вратаря, 25 из них (66%) оказались удачными. Еще 28 запросов были связаны с положением вне игры, процент успешности – 71.