Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года. Букмекеры давали 25% на то, что он еще сыграет за национальную команду
Валерий Карпин вызвал Артема Дзюбу в сборную России на мартовские матчи против Гренады и Замбии.
Дзюба получил вызов в национальную команду впервые с 2021 года.
Еще вчера букмекеры давали лишь 25% на то, что форвард «Акрона» еще сыграет за сборную до конца карьеры.
Дзюбе осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. У обоих нападающих по 30 голов.
Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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