Куик и «Рейнджерс» договорились о новом контракте – на год с зарплатой 1,55 млн долларов

Джонатан Куик продлил контракт с «Рейнджерс» на год и получит 1,55 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба нью-йоркского клуба. По данным журналиста Винса Меркольяно, зарплата Куика составит 1,55 млн долларов по новому соглашению.

39-летний голкипер выступает за «Рейнджерс » с 2023 года. Ранее американец выиграл три Кубка Стэнли – два в составе «Лос‑Анджелеса» и один вместе с «Вегасом ».

Всего на счету Куика 801 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 92 игры в плей‑офф. Кроме того, вратарь является серебряным призером Олимпиады-2010 года в составе сборной США.

Куик – 15-й вратарь в истории НХЛ с 400+ победами. Он первый представитель США в этом списке