Куик и «Рейнджерс» договорились о новом контракте – на год с зарплатой 1,55 млн долларов
Джонатан Куик продлил контракт с «Рейнджерс» на год и получит 1,55 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба нью-йоркского клуба. По данным журналиста Винса Меркольяно, зарплата Куика составит 1,55 млн долларов по новому соглашению.
39-летний голкипер выступает за «Рейнджерс» с 2023 года. Ранее американец выиграл три Кубка Стэнли – два в составе «Лос‑Анджелеса» и один вместе с «Вегасом».
Всего на счету Куика 801 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 92 игры в плей‑офф. Кроме того, вратарь является серебряным призером Олимпиады-2010 года в составе сборной США.
Куик – 15-й вратарь в истории НХЛ с 400+ победами. Он первый представитель США в этом списке
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Рейнджерс»
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