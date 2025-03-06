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  • «Вегас» вернул Райлли Смита в результате обмена с «Рейнджерс». Форвард выиграл Кубок Стэнли-2023 в составе «Голден Найтс»
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«Вегас» вернул Райлли Смита в результате обмена с «Рейнджерс». Форвард выиграл Кубок Стэнли-2023 в составе «Голден Найтс»

«Вегас» вернул Райлли Смита в результате обмена с «Рейнджерс».

Нью-йоркский клуб получил 23-летнего нападающего Брендана Бриссона и выбор в 3-м раунде драфта-2025. 

Действующий контракт Смита с кэпхитом 5 млн долларов рассчитан до конца текущего сезона. В этом регулярном чемпионате на счету канадца 29 (10+19) очков в 58 матчах. Подробная статистика игрока – здесь

Напомним, форвард уже выступал за «Вегас» с 2017 по 2023 год и стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Голден Найтс» в 2023 году. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть НХЛ
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