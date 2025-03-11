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  • Ги Буше о замене Серебрякова после 3 шайб от «Торпедо»: «Были сомнения, он классный вратарь. После 2-го периода сказал, что у нас должок перед Никитой, мы должны выиграть и помочь ему преодолеть это»
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Ги Буше о замене Серебрякова после 3 шайб от «Торпедо»: «Были сомнения, он классный вратарь. После 2-го периода сказал, что у нас должок перед Никитой, мы должны выиграть и помочь ему преодолеть это»

Ги Буше прокоммнтировал замену Никиты Серебрякова в игре с «Торпедо».

«Авангард» выиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3, проигрывая 1:3 до третьего периода. Главный тренер омичей Ги Буше заменил вратаря Никиту Серебрякова в начале второго периода после 3 пропущенных шайб. 

«Бердин очень хорошо себя показал, но и Серебряков феноменальные матчи выдает. Сегодня были сомнения, менять Никиту после трех голов, или не стоит. Не очень хотелось этого делать, он классный вратарь, неоднократно нас выручал.

Но иногда случаются такие матчи, когда все идет не совсем по сценарию. После второго периода я сказал игрокам о том, что у нас должок перед Серебряковым, что мы должны сравнять счет и выиграть, чтобы помочь Никите преодолеть эту ситуацию.

Мы говорили не о схемах и стратегиях, а об эмоциональной стороне этой истории», – сказал главный тренер «Авангарда». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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