Ларионов о поражении от «Авангарда»: «Торпедо» классно выглядело, у соперника – опыт, зарплаты, бюджет. Мы играем в хоккей, а не сушим матчи»

Игорь Ларионов доволен игрой «Торпедо» в матче против «Авангарда».

Нижегородская команда потерпела поражение со счетом 3:4 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» играло здорово, я сказал об этом ребятам, но факторы, которые повлияли на результат… Тут многоточие большое.

«Торпедо» классно выглядело на фоне соперника, у которого победная серия, опыт, зарплаты, бюджеты – все остальное.

Нас это не волнует, я доволен качеством игры своей команды», – сказал Игорь Ларионов .

Кроме того, главный тренер «Торпедо» рассказал о том, что клуб старается играть в зрелищный хоккей.

«Всегда хочется бороться до последнего. Мы не сторонники того, чтобы держать счет в одну шайбу. Всегда цепляемся за моменты, это тот опыт, который команда приобретает.

Мы так и будем продолжать делать, только так команда может расти. Опыт можно купить, а можно заработать. Мы его выращиваем и зарабатываем.

Если говорить в целом об игре, то мы знали, с кем играем. Это опытная, взрослая команда, имеющая хороших исполнителей. А то, что мы им что-то позволили… Мы играем в хоккей, а не сушим матчи.

Мы стараемся играть в хоккей, который приносит удовольствие большой аудитории. Когда идет обмен шансами, то игра заслуживает интереса», – сказал тренер «Торпедо ».

Ларионов о 3:4 с «Авангардом»: «Горжусь игрой «Торпедо». Если начну дальше говорить, мне пришлют штраф 300 или 600 тысяч рублей. Поэтому читайте между строк»