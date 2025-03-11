  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о поражении от «Авангарда»: «Торпедо» классно выглядело, у соперника – опыт, зарплаты, бюджет. Мы играем в хоккей, а не сушим матчи»
22

Ларионов о поражении от «Авангарда»: «Торпедо» классно выглядело, у соперника – опыт, зарплаты, бюджет. Мы играем в хоккей, а не сушим матчи»

Игорь Ларионов доволен игрой «Торпедо» в матче против «Авангарда».

Нижегородская команда потерпела поражение со счетом 3:4 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Торпедо» играло здорово, я сказал об этом ребятам, но факторы, которые повлияли на результат… Тут многоточие большое.

«Торпедо» классно выглядело на фоне соперника, у которого победная серия, опыт, зарплаты, бюджеты – все остальное.

Нас это не волнует, я доволен качеством игры своей команды», – сказал Игорь Ларионов

Кроме того, главный тренер «Торпедо» рассказал о том, что клуб старается играть в зрелищный хоккей. 

«Всегда хочется бороться до последнего. Мы не сторонники того, чтобы держать счет в одну шайбу. Всегда цепляемся за моменты, это тот опыт, который команда приобретает.

Мы так и будем продолжать делать, только так команда может расти. Опыт можно купить, а можно заработать. Мы его выращиваем и зарабатываем.

Если говорить в целом об игре, то мы знали, с кем играем. Это опытная, взрослая команда, имеющая хороших исполнителей. А то, что мы им что-то позволили… Мы играем в хоккей, а не сушим матчи.

Мы стараемся играть в хоккей, который приносит удовольствие большой аудитории. Когда идет обмен шансами, то игра заслуживает интереса», – сказал тренер «Торпедо». 

Ларионов о 3:4 с «Авангардом»: «Горжусь игрой «Торпедо». Если начну дальше говорить, мне пришлют штраф 300 или 600 тысяч рублей. Поэтому читайте между строк»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
болельщики
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ги Буше о 4:3 с «Торпедо»: «Авангард» сделал зрелищный матч для болельщиков. Ткачеву сказал, чтобы был собой: ситуация не такая, что нужно быть суперменом, спасать команду»
4сегодня, 18:18
Ларионов о 3:4 с «Авангардом»: «Горжусь игрой «Торпедо». Если начну дальше говорить, мне пришлют штраф 300 или 600 тысяч рублей. Поэтому читайте между строк»
25сегодня, 17:30
«Авангард» выиграл 12 матчей подряд, у Ткачева победный гол в ворота «Торпедо» на 58-й. Команда Ги Буше – 3-я на Востоке
72сегодня, 15:53
Главные новости
Журналист подарил Ротенбергу книгу Мильштейна «Ты можешь все», тренер СКА сказал: «Вы из одной синагоги? Как говорил Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться»
13 минуты назад
Шипачев сделал 37-й ассист в сезоне и установил рекорд минского «Динамо» в КХЛ
220 минут назад
Фетисов о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Настоящий патриот. В это непростое время он ничего не остерегается, говорит то, что считает нужным»
644 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом», «Коламбус» против «Нью-Джерси», «Каролина» – «Тампа-Бэй», «Филадельфия» встретится с «Оттавой»
4357 минут назад
«Локомотив» выиграл Западную конференцию – впервые с сезона-2010/11. У клуба 95 очков после 64 матчей
6сегодня, 19:14
СКА прервал 9-матчевую победную серию минского «Динамо»
7сегодня, 19:02
СКА выиграл 3 матча подряд. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе
2сегодня, 18:59
КХЛ. СКА обыграл минское «Динамо», «Авангард» одолел «Торпедо», «Адмирал» победил «Амур»
355сегодня, 18:57
Ги Буше о 4:3 с «Торпедо»: «Авангард» сделал зрелищный матч для болельщиков. Ткачеву сказал, чтобы был собой: ситуация не такая, что нужно быть суперменом, спасать команду»
4сегодня, 18:18
Гребенкин о Мичкове: «Мы с детства знакомы. Он выиграет «Колдер Трофи», обойдет Хатсона и других претендентов, надеюсь»
2сегодня, 18:04
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов про 1:3 от СКА: «Нападающие у «Динамо» перекурили чуть‑чуть сегодня. Восемь удалений – многовато, соперник был мотивированнее, подъедал нас»
132 минуты назад
Ткачев о победной шайбе в ворота «Торпедо»: «Рад вернуться в большой хоккей. Ги сказал, чтобы я не переживал, играл на своих сильных сторонах»
53 минуты назад
«Куньлунь» забросил 2 шайбы «Сочи» за 10 секунд в 1-м периоде – забили О’Риган и Лихачев
2сегодня, 17:00
Порядин о шансах «Спартака» на титул в РПЛ: «Все в их силах, таблица плотная. Матч с «Зенитом» будет интересный»
2сегодня, 16:48
Тюкавин о звонке Овечкина: «Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее. Рад, что Саша позвонил, он переживает за футбольное «Динамо»
2сегодня, 16:30
Маккиннон про 1000 очков в НХЛ: «Важная веха, повод поразмышлять. Хочется командного успеха, чтобы все в «Колорадо» вместе праздновали достижения и победы»
3сегодня, 15:24
Канцеров о лучшем игроке мира: «Кучеров просто зверь, поучаствовал в 50% шайб «Тампы» в прошлом сезоне. Может не всегда дорабатывать, но даже так делать удивительные вещи»
1сегодня, 14:30
Костюченок о 2:5: «Амур» провалил 1-й период, пришлось раскрываться и играть в другой хоккей. «Адмирал» – мастеровитый соперник, 3 шайбы у него отыграть сложновато»
сегодня, 14:01
«Северсталь» встретится с «Динамо» Минск. Поддержите сталеваров в домашнем матче!
сегодня, 14:00Реклама
Тамбиев о Кубке Икры за победу над «Амуром»: «Я бы чашку икрой наполнил и отдал болельщикам «Адмирала». В КХЛ один трофей – Кубок Гагарина»
1сегодня, 13:42