Ги Буше о 4:3 с «Торпедо»: «Авангард» сделал зрелищный матч для болельщиков. Ткачеву сказал, чтобы был собой: ситуация не такая, что нужно быть суперменом, спасать команду»
Омский клуб выиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
«Сегодняшний матч мы сделали очень интересным и зрелищным для болельщиков. С точки зрения тренерского штаба, все прошло именно так, как мы и ожидали, ведь за плечами у нас был тяжелый и длинный выезд.
Команда подустала, многие выполняли двойную работу, сегодня не было Маклауда и Игумнова – это важные игроки для нас.
В первую половину встречи мы не так много бросали, но затем пришли голы. И здорово, что мы вновь нашли путь к победе», – сказал Ги Буше.
Также тренер «Авангард» рассказал о разговоре с Владимиром Ткачевым, который стал автором победной шайбы.
«Утром я сказал Ткачеву, что мы не оказываем на него абсолютно никакого давления. Ему тяжело возвращаться по понятным причинам, он долго не играл, плюс травма у него была очень неприятной.
Мы понимали, что ситуация не такая, что нужно спасать команду, быть суперменом. Мы понимали, что у нас все в порядке, «Авангард» идет хорошо, «химия» есть, структура выстроена, мы побеждаем.
Поэтому я просто попросил Ткачева быть самим собой. Он очень грамотный игрок, знает, как нужно действовать, быстро схватывает в плане системы, а мы постарались распределить его игровое время, не перегружать.
Хоккеисты такого калибра делают нужные вещи в нужный момент, и сегодня так и произошло», – сказал главный тренер «Авангарда».
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