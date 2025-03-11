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Ткачев о победной шайбе в ворота «Торпедо»: «Рад вернуться в большой хоккей. Ги сказал, чтобы я не переживал, играл на своих сильных сторонах»

Владимир Ткачев оценил свой первый матч в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» обыграл «Торпедо» (4:3) в домашнем матче. Автором победной шайбы на 58-й минуте игры стал форвард омичей Владимир Ткачев. Он провел первый матч впервые с лета 2024-го, когда получил разрыв ахилла. 

«Конечно, положительные эмоции. Рад вернуться в большой хоккей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне восстановиться, без этих людей ничего бы этого не было. Давно не играл, нужно было время, чтобы вкатиться.

Партнеры не забили с моих передач, зато у меня получилось отличиться. Персонального задания не было, Ги сказал, чтобы я не переживал. Он поддержал меня и попросил играть на своих сильных сторонах.

В атаке у нас руки развязаны, пока все разрешают. В обороне играем по системе, вроде все понятно. Плюс партнеры сегодня подсказывали мне много в каждом эпизоде, поддерживали», – сказал нападающий «Авангарда». 

Ги Буше о 4:3 с «Торпедо»: «Авангард» сделал зрелищный матч для болельщиков. Ткачеву сказал, чтобы был собой: ситуация не такая, что нужно быть суперменом, спасать команду»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoТорпедо
logoКХЛ
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logoЧемпионат.com
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