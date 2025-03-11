Овечкин о секрете своего щелчка: «Сам не знаю! Вношу коррективы в тренировки, но это останется при мне»

Александр Овечкин заявил, что сам не знает секрет своего щелчка.

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 886 шайб в 1474 играх в рамках регулярок лиги. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в ее истории, уступая только Гретцки (894 гола в 1487 играх).

– Скотти Боумэн удивляется, что с возрастом у тебя не уменьшается сила броска. Когда ты забил почти от синей линии лучшему сейчас вратарю лиги Коннору Хеллибаку, когда поразил ворота дальним броском от перекладины – видно, что это и правда так. Это от природы – или сейчас приходится проделывать какую-то особую работу?

– Да, вношу в свою рутину, в свой тренировочный процесс какие-то коррективы. Но опять же, это все останется при мне.

– А каков вообще секрет твоего щелчка, который, как отмечают все, непредсказуем для вратарей с точки зрения траектории полета шайбы? Как бы ты его кратко сформулировал?

– Да я сам не знаю! – сказал капитан «Вашингтона ».

Боумэн об Овечкине: «Настоящий снайпер, от природы. Он приближается к Гретцки быстрее ожидаемого – рекорд произойдет в октябре-ноябре 2025-го»