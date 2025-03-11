Овечкин о переломе ноги в 2024-м: «Было обидно и жалко – звено набирало очки, команда выигрывала. Хорошо, что восстановление прошло нормально. Все время работал над собой, делал выводы»
Капитан «Вашингтона» сломал ногу в ноябре 2024 года, столкнувшись с игроком «Юты» Джеком Макбэйном.
– Когда в прошлом ноябре ты получил самую серьезную травму в карьере, промелькнула мысль, что теперь о личных достижениях на этот сезон можно забыть и главное – как следует восстановиться? Насколько тяжело вообще восстанавливаться от перелома в таком возрасте?
– Понятно, что, когда ты получаешь вообще любую травму, ощущения не из приятных. И вначале надо было понять срок восстановления, а затем сделать все, что требовалось в такой ситуации. Сколько я пропустил – месяц?
– Больше. Полтора.
– Все это время работал над собой, делал какие-то выводы. Хорошо, что восстановление прошло нормально.
– Ты феноменально начал сезон и даже лидировал в гонке за «Морис Ришар Трофи». Возникала тогда мысль побороться за юбилейный трофей лучшему снайперу, который ты выигрывал девять раз?
– Что есть, то есть – получил травму. Конечно, было обидно, жалко. Потому что на самом деле наше звено хорошо играло. Постоянно набирали очки, команда выигрывала, – сказал Александр Овечкин.
Овечкин о слухах, что он сбросил 15 кг: «Ничего не скидывал. Понятно, что какие-то коррективы вносишь в подготовку, но пусть это останется со мной»
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