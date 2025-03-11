Овечкин о книге или фильме, которые повлияли на него больше всего: «Назову фильм – «Побег из Шоушенка»
39-летний капитан «Вашингтона» забросил 886 шайб в 1474 играх в рамках регулярок лиги. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в ее истории, уступая только Гретцки (894 гола в 1487 играх).
Ранее Овечкин заявил, что не планирует продлевать контракт с «Кэпиталс», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».
– Есть ли человек в мире, любой профессии, чьему гению ты завидуешь белой завистью?
– Нет. Завидовать не нужно. У каждого – своя судьба, своя жизнь. И пусть каждый живет ею, а не завидует другим.
– Есть ли книга или фильм, которые повлияли на тебя в жизни больше всего и ты мог бы посоветовать их молодым?
– Назову фильм – «Побег из Шоушенка», – сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин о гонке за рекордом Гретцки: «Я делаю свою работу. Получится – получится, нет – ничего страшного. Задачу обойти его по сумме с плей-офф не ставлю, насчет 1000 голов – не загадываю»
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