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Боумэн об Овечкине: «Настоящий снайпер, от природы. Он приближается к Гретцки быстрее ожидаемого – рекорд произойдет в октябре-ноябре 2025-го»

Скотти Боумэн предположил, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 874 шайбы в 1456 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки (894 в 1487).

– Удивлены ли вы прыти Александра Овечкина, в 39 лет роскошно стартовавшего, а затем забившего четыре гола в первых пяти матчах после перелома ноги? Сможет ли он, по-вашему, побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

– Удивление есть, но ведь Овечкин – настоящий снайпер, от природы! Да, у него был небольшой спад в прошлом сезоне, и все задавались вопросом, сможет ли он вернуться на прежний уровень.

Думаю, ему здорово помогло то, что команда, «Вашингтон», в этом сезоне стала намного лучше. «Кэпиталс» сделали несколько хороших приобретений в состав – теперь это уже не та команда, которая рассчитывает только на его голы.

Он приближается к рекорду Гретцки быстрее, чем люди ожидали. Не знаю, сможет ли Александр сделать это уже в этом сезоне, но, думаю, где-то в октябре – ноябре 2025 года это произойдет.

– Вы видели, как Горди Хоу много забивал даже за 40. Поэтому результативность Овечкина в этом возрасте для вас не какое-то сногсшибательное откровение?

– Такое в любом случае непросто. Когда игроки становятся старше, они становятся несколько медленнее. А еще одного момента я долго не осознавал, пока кто-то не сказал мне: одна из первых вещей, которая происходит с возрастом, – их бросок становится не таким сильным, как был.

Но Овечкин так же физически силен, как прежде, и его щелчок не утратил в силе. Он как был, так и остается одним из лучших в лиге по броскам в одно касание, и главное, – чтобы ему отдавали те же диагональные передачи, которые «кормили» его всю карьеру.

Когда Горди забивал десятки голов в возрасте прилично за 40 и даже чуть за 50, он был образцом для подражания с физической точки зрения.

Не знаю деталей о тренировках Алекса, но, очевидно, он работает очень близко к тому, что было в лучшие годы, и остается в очень хорошей форме, – сказал девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера Скотти Боумэн.

«Великий игрок, не так ли?» Трамп фанатеет от Овечкина: принимал в резеденции, дарил его джерси Путину

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoСпорт-Экспресс
logoВашингтон
logoСкотти Боумэн
logoНХЛ
logoГорди Хоу
logoУэйн Гретцки
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