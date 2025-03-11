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  • Сергей Светлов: «Секрет лидерства «Вашингтона» – в факте гонки Овечкина за Гретцки. Все в команде хотят к ней прикоснуться, у каждого появляется дополнительная уверенность»
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Сергей Светлов: «Секрет лидерства «Вашингтона» – в факте гонки Овечкина за Гретцки. Все в команде хотят к ней прикоснуться, у каждого появляется дополнительная уверенность»

Сергей Светлов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– У «Кэпиталс» осталось 18 матчей в чемпионате, до Гретцки – восемь шайб. Овечкин сможет?

– Полшайбы за игру – рядовой для Александра график. Безусловно, вместе со всем хоккейным миром будем за ним следить, эта погоня станет украшением всей концовки чемпионата.

Естественно, было бы очень красиво, если бы Овечкин уложился бы в этот чемпионат. С другой стороны, эта интрига может стать мостиком в следующий сезон.

Считаю, не нужно ничего загадывать – нужно играть в свое удовольствие. И этим великолепным чемпионатом «концовку в удовольствие» заслужили и Овечкин, и его команда.

– Почему?

– «Столичные» лидируют в конференции и – наряду с «Виннипегом» – во всей лиге. 10-12 команд на финише чемпионата будут сражаться за последние путевки в плей-офф, предстоит жесткая борьба. «Вашингтон» в ней не участвует и где-то может сыграть более эффектно, на снайперский результат своего капитана.

Кстати, об этом мало говорится, но секрет лидерства «Вашингтона» – в том числе в самом факте гонки Овечкина за Гретцки. Все понимают, что она историческая, все игроки команды хотят к ней прикоснуться, у каждого появляется дополнительная уверенность.

Это лучшая мотивация для команды, что фиксируют и табло, и турнирные таблицы, – сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов.

Овечкин о переломе ноги в 2024-м: «Было обидно и жалко – звено набирало очки, команда выигрывала. Хорошо, что восстановление прошло нормально. Все время работал над собой, делал выводы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoСергей Светлов
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВиннипег
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