«Автомобилист» продлит контракт с Да Костой на 2 года. 36-летний форвард проводит 10-й сезон в КХЛ (Михаил Зислис)
«Автомобилист» продлит контракт со Стефаном Да Костой на два года.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
36-летний француз проводит в КХЛ десятый сезон, пять из них он отыграл за «Автомобилист».
В текущем регулярном чемпионате в активе Да Косты 55 (14+41) очков в 63 матчах при полезности «плюс 19».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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