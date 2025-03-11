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  • «Автомобилист» продлит контракт с Да Костой на 2 года. 36-летний форвард проводит 10-й сезон в КХЛ (Михаил Зислис)
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«Автомобилист» продлит контракт с Да Костой на 2 года. 36-летний форвард проводит 10-й сезон в КХЛ (Михаил Зислис)

«Автомобилист» продлит контракт со Стефаном Да Костой на два года.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

36-летний француз проводит в КХЛ десятый сезон, пять из них он отыграл за «Автомобилист».

В текущем регулярном чемпионате в активе Да Косты 55 (14+41) очков в 63 матчах при полезности «плюс 19».

«От этой арены сносит башню». «Автомобилист» переехал на новый стадион – мы там побывали

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoАвтомобилист
logoСтефан Да Коста
Михаил Зислис
logoКХЛ
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