Морозов об «УГМК-Арене»: «Путин в 2016-м затронул тему строительства ледовых арен, с тех пор мы открыли стадионы в Омске, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге»

Алексей Морозов поделился впечатлениями о новой арене «Автомобилиста».

В понедельник в Екатеринбурге прошла церемония открытия «УГМК-Арены». В первом матче на новом стадионе «Автомобилист » проиграл ЦСКА (3:4). «УГМК-Арена» вмещает более 12 тысяч зрителей.

− Что бросилось в глаза – может быть, архитектура или что-то еще?

− Интересная архитектура и, конечно, спортивная часть, где все продумано – от восстановления до тренировочных занятий и подготовки к играм. Также есть запасная арена.

Когда здесь будут проходить баскетбольные матчи или концерты, хоккеистам никуда не нужно будет переезжать, им будет комфортно оставаться здесь и готовиться к дальнейшим играм.

− Это Лига способствует тому, что каждый год открываются новые арены?

− Это совместные усилия. Еще в 2016 году в Казани на Совете по спорту при президенте Владимир Владимирович Путин затронул тему развития хоккея и строительства ледовых арен.

С тех пор мы открыли арены в Омске, Санкт-Петербурге, Новосибирске и сейчас в Екатеринбурге . Арены строятся, и наша стратегия в том, чтобы хоккей стал семейным праздником, на который удобно приходить всем вместе, получать удовольствие.

Хотим, чтобы и детям было чем заняться, например, в фойе, и родителям было комфортно посмотреть яркий хоккей.

Поэтому всячески помогаем клубам и строителям, заранее советуем, что предусмотреть для того, чтобы арена полностью соответствовала регламенту, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Дегтярев об «УГМК-Арене»: «Вторая в России после «СКА-Арены» по мощности. Спасибо Путину, который придумал КХЛ, заботится о спортсменах, много делает для развития хоккея»