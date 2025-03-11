Форвард «Автомобилиста» Шаров: «Если бы я занимался футболом, то играл бы не в РПЛ, а в Англии или Испании. Я летом в каждом матче забивал»

Форвард «Автомобилиста» Александр Шаров высказался о своих футбольных навыках.

29-летний хоккеист провел в текущем Фонбет чемпионате КХЛ 63 матча и набрал 36 (14+22) очков.

– Как тебе кажется, где сложнее голы забивать – в футболе или в хоккее?

– Интересный вопрос. Наверное, в футболе сложнее, потому что там все равно счета не такие большие, как в хоккее. Но у нас ворота меньше. Шайба меньше, вратарь больше.

Сложно говорить, но если бы я занимался футболом, то мне было бы проще. Я летом играл и в каждом матче забивал.

– То есть, если бы ты занимался футболом, то мог бы составить конкуренцию Дзюбе в РПЛ?

– Если бы я профессионально занимался футболом, то играл бы не в РПЛ, а где-нибудь в Англии или Испании, – сказал нападающий «Автомобилиста » Александр Шаров .

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