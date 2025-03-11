Аликин об «УГМК-Арене»: «Есть все удобства: баня, массаж, ресторан, заночевал бы тут без проблем. Отмечу качество льда, все супер»

Евгений Аликин доволен новой ареной «Автомобилиста».

Екатеринбургский клуб провел первый матч на новом стадионе, уступив ЦСКА со счетом 3:4.

– Как вам новая «УГМК‑Арена»?

– Да классно! Особенно когда ты увидел эти 10 тысяч зрителей. Мы заехали несколько дней назад, уже успели покататься, привыкнуть. Но совершенно другие ощущения, когда тебя поддерживают такие трибуны.

– Вы можете представить, что однажды могли бы заночевать на этой арене? Ну вот пошел снегопад, дороги перерыли. Она реально похожа на дом?

– Да вообще без проблем тут бы заночевал! Здесь все удобства: баня, массаж, ресторан… Роскошно!

– Как вам переход с финского на канадский размер площадки?

– На самом деле, я ждал этот переход. Еще когда приходил в «Автомобилист», спрашивал, когда будет новая арена. Потому что я в хабаровском «Амуре» привык играть на маленькой площадке.

Но все равно уже почти два года прошло, мы играли на «финке». Хотя долго привыкать не пришлось. На маленьких аренах я себя комфортно чувствую.

Качество льда, кстати, тут отмечу. Очень хорошее по сравнению с другими аренами, которые только открылись. Ребята обычно жалуются на неважный лед, но здесь такого не было. Сразу все супер, – сказал вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин.

Дегтярев об «УГМК-Арене»: «Вторая в России после «СКА-Арены» по мощности. Спасибо Путину, который придумал КХЛ, заботится о спортсменах, много делает для развития хоккея»