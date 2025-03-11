Левшунов дебютирует в НХЛ в матче против «Колорадо». У 19-летнего защитника «Чикаго» 5+17 в 50 играх в АХЛ

Защитник «Чикаго» Артем Левшунов дебютирует в НХЛ в игре с «Колорадо».

«Блэкхокс» на выезде будут противостоять «Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ . Игра начнется в 4:00 по московскому времени.

Левшунов набрал 22 (5+17) очка в 50 играх за «Рокфорд » в АХЛ при полезности «минус 3». Он за станет шестым белорусом, который сыграет в нынешнем сезоне НХЛ.

«Я всегда мечтал об этом, всю свою хоккейную жизнь, и, конечно, это невероятно – дебютировать сегодня вечером. Да, это просто потрясающе. Я не нервничаю. Чувствую себя отлично.

Совсем не нервничаю, это просто хоккейный матч. Я должен выйти, сделать свою работу, играть жестко», – сказал Левшунов .