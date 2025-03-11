Левшунов дебютирует в НХЛ в матче против «Колорадо». У 19-летнего защитника «Чикаго» 5+17 в 50 играх в АХЛ
Защитник «Чикаго» Артем Левшунов дебютирует в НХЛ в игре с «Колорадо».
«Блэкхокс» на выезде будут противостоять «Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.
Левшунов набрал 22 (5+17) очка в 50 играх за «Рокфорд» в АХЛ при полезности «минус 3». Он за станет шестым белорусом, который сыграет в нынешнем сезоне НХЛ.
«Я всегда мечтал об этом, всю свою хоккейную жизнь, и, конечно, это невероятно – дебютировать сегодня вечером. Да, это просто потрясающе. Я не нервничаю. Чувствую себя отлично.
Совсем не нервничаю, это просто хоккейный матч. Я должен выйти, сделать свою работу, играть жестко», – сказал Левшунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости