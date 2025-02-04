Защитник фарма «Чикаго» Корчински стал MVP Матча звезд АХЛ. Он набрал 1+3 в круговом турнире 3 на 3 и принес победу Центральному дивизиону в серии буллитов в финале

Защитник фарма «Чикаго» Кевин Корчински стал MVP Матча звезд АХЛ.

20-летний канадец набрал 4 (1+3) очка в 3 матчах в рамках кругового турнира 3 на 3, в котором участвовали сборные дивизионов лиги.

В финальном матче между Центральным и Атлантическим дивизионами (2:1 Б) он стал автором победного буллита в серии.

В текущем сезоне Корчински провел 9 матчей в НХЛ, в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс» – 34 игры, в которых набрал 18 (2+16) очков при полезности «минус 19».

Прошлый сезон 7-й номер драфта НХЛ-2022 полностью отыграл за «Блэкхокс» – 76 игр и 15 (5+10) очков при полезности «минус 39».