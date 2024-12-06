Серенсен будет возглавлять «Чикаго» до конца сезона. Швед станет 3-м главным тренером из Европы в истории НХЛ (Пьер ЛеБрюн)

Швед Андерс Серенсен станет 3-м европейским главным тренером в истории НХЛ.

49-летний специалист стал временным тренером «Чикаго » после отставки Люка Ричардсона. Ранее он руководил фарм-клубом «Блэкхокс» в АХЛ – «Рокфордом».

Серенсен будет только 3-м главным тренером из Европы в истории лиги. Ранее в ней работали Иван Глинка (Чехия, «Питтсбург») и Алпо Сухонен (Финляндия, «Чикаго»).

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, «Чикаго» планирует, что шведский специалист будет руководить командой до конца сезона.

После его завершения клуб определится с кандидатурой на пост главного тренера на постоянной основе.

Серенсен работает в системе клуба с 2014 года – изначально в должности тренера по развитию, затем помощника и главного тренера в клубе АХЛ «Рокфорд». В «Блэкхокс» он пришел после 3 сезонов в шведском «Седертелье», где был помощником и исполняющим обязанности главного тренера.