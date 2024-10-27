Демидов – лучший проспект НХЛ по версии ESPN. Левшунов – 2-й, Никишин – 3-й, Аскаров – 6-й, Юров – 20-й, Силаев – 22-й, Симашев – 26-й
ESPN представил список из 50 сильнейших молодых игроков. В него не попали хоккеисты со статусом новичков, которые, как ожидается, проведут полный сезон в НХЛ.
Возглавил рейтинг Иван Демидов, права на которого в НХЛ принадлежат «Монреалю», на втором месте – Артем Левшунов из «Чикаго», третья строчка у Александра Никишина («Каролина»).
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Иван Демидов (СКА, КХЛ);
2. Артем Левшунов («Рокфорд», АХЛ);
3. Александр Никишин (СКА, КХЛ);
4. Зэйн Парех («Сагино», OHL);
5. Зеев Байум (университет Денвера, NCAA);
6. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Барракуда», АХЛ);
7. Гэйб Перро (Бостонский колледж, NCAA);
8. Беркли Каттон («Спокан», WHL);
9. Кайден Линдстрем («Медисин Хэт», WHL);
10. Давид Иржичек («Коламбус», НХЛ);
...20. Данила Юров («Металлург», КХЛ);
...22. Антон Силаев («Торпедо», КХЛ);
...26. Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ).
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