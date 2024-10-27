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  • Демидов – лучший проспект НХЛ по версии ESPN. Левшунов – 2-й, Никишин – 3-й, Аскаров – 6-й, Юров – 20-й, Силаев – 22-й, Симашев – 26-й
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Демидов – лучший проспект НХЛ по версии ESPN. Левшунов – 2-й, Никишин – 3-й, Аскаров – 6-й, Юров – 20-й, Силаев – 22-й, Симашев – 26-й

Иван Демидов возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ.

ESPN представил список из 50 сильнейших молодых игроков. В него не попали хоккеисты со статусом новичков, которые, как ожидается, проведут полный сезон в НХЛ.

Возглавил рейтинг Иван Демидов, права на которого в НХЛ принадлежат «Монреалю», на втором месте – Артем Левшунов из «Чикаго», третья строчка у Александра Никишина («Каролина»).

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Иван Демидов (СКА, КХЛ);

2. Артем Левшунов («Рокфорд», АХЛ);

3. Александр Никишин (СКА, КХЛ);

4. Зэйн Парех («Сагино», OHL);

5. Зеев Байум (университет Денвера, NCAA);

6. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Барракуда», АХЛ);

7. Гэйб Перро (Бостонский колледж, NCAA);

8. Беркли Каттон («Спокан», WHL);

9. Кайден Линдстрем («Медисин Хэт», WHL);

10. Давид Иржичек («Коламбус», НХЛ);

...20. Данила Юров («Металлург», КХЛ);

...22. Антон Силаев («Торпедо», КХЛ);

...26. Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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Медисин Хэт
NCAA
Спокан
logoСиэтл
logoЯрослав Аскаров
logoАлександр Никишин
logoДанила Юров
logoДавид Иржичек
logoАртем Левшунов
logoДмитрий Симашев
logoИван Демидов
Зеев Байум
Гэйб Перро
Беркли Каттон
logoАнтон Силаев
Зэйн Парех
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