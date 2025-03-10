Щитов об Овечкине: «Только кажется, что забить в пустые ворота просто, это не каждому дается. Гол есть гол»
39-летний капитан «Кэпиталс» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2) на 59-й минуте.
Овечкин – второй снайпер в истории лиги (886 голов). Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).
«Александр уверенно идет к своему побитию рекорда Гретцки, и мы его все ждем.
Пустые ворота или не пустые, в игре нужно приложить колоссальные усилия, дотерпеть, чтобы забить в пустые ворота.
Это так кажется, что просто забить, потому что на льду соперников больше, чем в твоей команде, и это не каждому дается.
Поэтому снятие вратаря в игре не гарантирует, что кто-то возьмет и забьет гол. Это статистика: гол есть гол», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ – по 8. За карьеру у Александра их 65 – обновляет рекорд лиги
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий