Щитов об Овечкине: «Только кажется, что забить в пустые ворота просто, это не каждому дается. Гол есть гол»

Никита Щитов высказался о голах Александра Овечкина в пустые ворота.

39-летний капитан «Кэпиталс» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2) на 59-й минуте.

Овечкин – второй снайпер в истории лиги (886 голов). Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

«Александр уверенно идет к своему побитию рекорда Гретцки, и мы его все ждем.

Пустые ворота или не пустые, в игре нужно приложить колоссальные усилия, дотерпеть, чтобы забить в пустые ворота.

Это так кажется, что просто забить, потому что на льду соперников больше, чем в твоей команде, и это не каждому дается.

Поэтому снятие вратаря в игре не гарантирует, что кто-то возьмет и забьет гол. Это статистика: гол есть гол», – сказал бывший защитник клубов КХЛ .

Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ – по 8. За карьеру у Александра их 65 – обновляет рекорд лиги