  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Щитов об Овечкине: «Только кажется, что забить в пустые ворота просто, это не каждому дается. Гол есть гол»
2

Щитов об Овечкине: «Только кажется, что забить в пустые ворота просто, это не каждому дается. Гол есть гол»

Никита Щитов высказался о голах Александра Овечкина в пустые ворота.

39-летний капитан «Кэпиталс» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2) на 59-й минуте. 

Овечкин – второй снайпер в истории лиги (886 голов). Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

«Александр уверенно идет к своему побитию рекорда Гретцки, и мы его все ждем.

Пустые ворота или не пустые, в игре нужно приложить колоссальные усилия, дотерпеть, чтобы забить в пустые ворота.

Это так кажется, что просто забить, потому что на льду соперников больше, чем в твоей команде, и это не каждому дается.

Поэтому снятие вратаря в игре не гарантирует, что кто-то возьмет и забьет гол. Это статистика: гол есть гол», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ – по 8. За карьеру у Александра их 65 – обновляет рекорд лиги

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
logoУэйн Гретцки
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНикита Щитов
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Идет не в ущерб цели «Вашингтона» – команда настроена, чтобы Александр побил рекорд, и попробовать выиграть Кубок Стэнли»
2сегодня, 17:51
Кирьяков о том, что рекорд Дзюбы значимее гонки Овечкина: «Хватит этой ерунды! Сколько Артем забил в Европе? Один мяч. Рекорд в зарубежной лиге, как у Александра в хоккее – серьезное событие»
29сегодня, 15:52
Юрий Семин: «Зачем сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина? Они в разных видах спорта и странах»
26сегодня, 15:23
Главные новости
Маршанд о «Флориде»: «Эти ребята играют не ради регулярного сезона, их стиль создан для плей-офф, побед. Не думаю, что мне нужно что-то менять»
3 минуты назад
Маккиннон, Стэмкос, Уилсон – звезды недели в НХЛ. У форварда «Колорадо» 4+5 в 3 матчах
234 минуты назад
«Сибирь» проиграла 4 матча подряд и 9 из 10 последних. Команда Епанчинцева – 8-я на Востоке
347 минут назад
НХЛ. «Баффало» примет «Эдмонтон», «Оттава» сыграет с «Детройтом», «Колорадо» – с «Чикаго», «Торонто» против «Юты»
1252 минуты назад
Овечкин о самых талантливых соперниках: «Макдэвид, понятное дело, а также Маккиннон, Кросби, Малкин, Кучеров. Выбирать кого-то одного не хотел бы»
458 минут назад
«Авангард» вывел Ткачева из списка травмированных. Форвард не играет с лета из-за разрыва ахилла
1сегодня, 19:34
«Спартак» прервал серию из 4 подряд поражений, обыграв «Ак Барс». Команда Жамнова – 5-я на Западе
11сегодня, 18:59
КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Спартаку», «Локомотив» победил «Северсталь», «Автомобилист» уступил ЦСКА
312сегодня, 18:54
Маршанд о «Бостоне»: «Грустно покидать место, которое я считаю своим домом, люблю этот клуб. Но понимаю, что это бизнес, и у каждого игрока есть срок годности»
5сегодня, 18:48
Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Идет не в ущерб цели «Вашингтона» – команда настроена, чтобы Александр побил рекорд, и попробовать выиграть Кубок Стэнли»
2сегодня, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин о 3:0: «Локомотив» хорошо поработал 8 марта, женщин поздравляли, сегодня с утра не катались. «Северсталь» была быстрее, «съедала» нас, но парни проявили характер»
20 минут назад
Козырев о 0:3 от «Локомотива»: «Северсталь» опять сыграла не результативно, к сожалению. Четырехминутное удаление нас подкосило, отняло много сил, у нас короткая скамейка»
сегодня, 19:25
Заварухин о 3:4 от ЦСКА: «У «Автомобилиста» была нервозность из-за новой арены, поддавила психология. Полкоманды у нас переболело вирусом, ребята не в оптимальной форме»
4сегодня, 18:29
Земченок о Кузнецове: «Даже если он не играет, то помогает СКА, создает атмосферу. Что с Евгением, не знаю точно, у нас самих мало информации»
7сегодня, 18:19
Воробьев о 4:3: «ЦСКА зря подпустил «Автомобилист» в 3-м периоде, чтобы зритель был до конца в драйве, видимо. Сыграть первыми на новой арене – почет»
сегодня, 18:04
Мильштейн о работе с россиянами: «Клубы НХЛ выбирают лучших игроков, а не по национальности и паспорту. Лига независима, мы не под государственной эгидой»
сегодня, 16:23
Форвард минского «Динамо» Волков дисквалифицирован на 1 матч
сегодня, 14:46
Черкас о Толчинском: «В этом сезоне у него что-то не шло. Главное – он верит в свои силы, тренеры дают играть. Осталось обрести стабильность»
3сегодня, 13:59
Морозов об «УГМК-Арене»: «Поздравляю Екатеринбург с таким подарком от властей. Это одна из самых современных арен в КХЛ»
8сегодня, 13:54
Веренски побил рекорд «Коламбуса» по передачам. У защитника 260 ассистов в 548 играх
1сегодня, 13:31