Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Идет не в ущерб цели «Вашингтона» – команда настроена, чтобы Александр побил рекорд, и попробовать выиграть Кубок Стэнли»

Вячеслав Фетисов высказался о гонке Овечкина за Гретцки и настрое «Вашигтона».

39-летний капитан «Кэпиталс» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2) на 59-й минуте.

Овечкин – второй снайпер в истории лиги (886 голов). Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

«Саша сейчас находится в хорошей синергии с партнерами по команде. Я читаю комментарии пацанов, которые играют с ним, все они счастливы и рады за него.

И команда настроена не только на то, чтобы Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, но и на то, чтобы попробовать выиграть Кубок Стэнли . И все происходит не в ущерб основной цели команды, а по хорошему сценарию.

Для Саши в его возрасте самое главное – получать радость от игры и быть готовым к этому физически и психологически. Все это у него есть, и Саша сейчас кайфует от того, что происходит.



Гол, который он забил, – это гол прирожденного бомбардира. С разворота, из центральной зоны, на вытянутых руках. Но и элемент везения тоже присутствовал. Но везет ведь сильнейшим. Все по классике.

Самое главное – то, что его поддерживает и команда, и болельщики «Вашингтона ». И мы все в России болеем за него», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.