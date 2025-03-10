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Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Идет не в ущерб цели «Вашингтона» – команда настроена, чтобы Александр побил рекорд, и попробовать выиграть Кубок Стэнли»

Вячеслав Фетисов высказался о гонке Овечкина за Гретцки и настрое «Вашигтона».

39-летний капитан «Кэпиталс» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2) на 59-й минуте. 

Овечкин – второй снайпер в истории лиги (886 голов). Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

«Саша сейчас находится в хорошей синергии с партнерами по команде. Я читаю комментарии пацанов, которые играют с ним, все они счастливы и рады за него.

И команда настроена не только на то, чтобы Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, но и на то, чтобы попробовать выиграть Кубок Стэнли. И все происходит не в ущерб основной цели команды, а по хорошему сценарию.

Для Саши в его возрасте самое главное – получать радость от игры и быть готовым к этому физически и психологически. Все это у него есть, и Саша сейчас кайфует от того, что происходит. 
 
Гол, который он забил, – это гол прирожденного бомбардира. С разворота, из центральной зоны, на вытянутых руках. Но и элемент везения тоже присутствовал. Но везет ведь сильнейшим. Все по классике.

Самое главное – то, что его поддерживает и команда, и болельщики «Вашингтона». И мы все в России болеем за него», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
logoКубок Стэнли
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
logoВячеслав Фетисов
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