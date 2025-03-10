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Овечкин стал единоличным лидером по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ – 8. За карьеру у него их 65 – лучший результат в истории лиги

Александр Овечкин стал лидером по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ – 8.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Сиэтлом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 

Гол стал для 39-летнего россиянина 33-м в 48 матчах в сезоне. В пустые ворота он забросил 8 шайб – лучший результат в лиге. Второе место делят форварды Брэндон Хэйгл («Тампа», 7) и Микко Рантанен («Колорадо», «Каролина», «Даллас», 7). 

За карьеру в лиге Овечкин забросил 65 шайб в пустые ворота в рамках регулярок. Он продолжает обновлять свой рекорд лиги по данному показателю. На втором месте идет Уэйн Гретцки (56). 

Личный рекорд Александра по числу голов в пустые ворота за сезон – 9 (2021/22). Это одновременно и рекорд НХЛ, который он делит с Павлом Буре (9 голов в пустые в сезоне-1999/00, «Флорида»). 

Овечкин забил 886-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Сиэтлу». До Гретцки – 8 шайб

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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